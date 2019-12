Ankara (od zvláštního zpravodaje Deníku) - Blikající majáčky a puštěná siréna. Policejní auto jako doprovod pro autobus s basketbalistkami Králova Pole klestil cestu přeplněnými silnicemi v Ankaře, hlavním městě Turecka. Každá minuta i vteřina hrála roli. Proto se jelo jako o závod. V módu kolony to ale poněkud drhlo.

Basketbalistky Králova Pole porazily Botas 80:75 | Foto: David Titz

Navíc když Turci vůbec nerespektovali policejní auto. Naopak. Na silnicích si dělali, co chtěli. A to doslova. Na tříproudové cestě to klidně šmikli zleva doprava jedním tahem, a že tam bylo plus minus půl metru místa, jim nevadilo. „Tohle jsem ještě nezažila, aby nám policie razila cestu,“ žasla královopolská rozehrávačka Gabriela Andělová. „Ale je fakt, že nás jízdy po Ankaře bavily,“ dodala.