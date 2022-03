Právě on Wojtecka zaměstnává v malé stavební firmě. „Nestor pro mě pracuje už dobrých pětadvacet let. Pomáhal stavět dům mně i mým kamarádům, je strašně šikovný. Dodnes se navíc stará o hřiště v Zamilovaném hájku, kde už sice nehrajeme, ale on tam pořád funguje jako správce areálu. Kdykoliv potřebujeme pomoc s opravami na současném stadionu, můžu se na něj obrátit. Je obrovsky pracovitý a dobrosrdečný,“ popisuje.

Kromě něj zaměstnává i jeho dva syny. „Klukům je 40 a 42 let. Ti ale museli zůstat na Ukrajině, protože v nejbližších dnech očekávají povolávací rozkazy. Zůstala s nimi doma i Nestorova manželka, která pracuje jako zdravotní sestra,“ přibližuje.

Spolu s Wojteckem tedy do České republiky přijely jeho dvě snachy a pět vnoučat. „Kluci byli od listopadu doma, protože se přes zimu moc nestaví. Do práce se měli vrátit 15. března. Teď se to ale na Ukrajině vyhrotilo, takže jsme museli jednat. Zavolali jsme si a za pár minut všechno domluvili. Byla to rychlá akce. Vzali jsme jednu klubovou dodávku, druhou z firmy a kluci z práce hned vyrazili. Nebylo na co čekat,“ vysvětluje Kratochvíl.

Na hranicích byl podle něj velký chaos. „Dlouho se nevědělo, jaký hraniční přechod bude k dispozici. Nakonec byl otevřený jeden pro auta a další pro pěší. Ve dvoukilometrové frontě stál Nestor s rodinou šest hodin. Teprve pak se všichni dostali přes kontrolu. Venku bylo mínus sedm stupňů. Za hranicemi padli únavou do auta a spali až do České republiky,“ povídá klubový prezident.

V současné chvíli už je rodina v bezpečí. „Všichni jsou teď v Zamilovaném hájku, kde Nestor celé roky bydlí a pečuje o areál. Je tam velká chata s pitnou vodou, sprchou a veškerým zázemím. Měli jsme spoustu nabídek na bydlení v bytech, ale všichni chtějí zůstat spolu a tohle je nejlepší řešení. Chatu jsme připravili a nic v ní nechybí. Mají tam i televizi, aby mohli sledovat aktuální dění,“ doplňuje.

Wojteckovy snachy i vnoučata jsou v České republice poprvé. „Výhoda je, že Nestor to tady dobře zná a se vším jim pomůže. Já zase obstarám potřebné dokumenty. Pro děti vytvoříme program, aby se nenudily. Vezmeme je na dobré jídlo, zajistíme výuku angličtiny. Máme tady kola, takže vymyslíme různé aktivity,“ vyhlíží Kratochvíl.

Zároveň už plánuje další pomoc. „Náš bývalý vynikající nadhazovač Roman Yatsyuk chce do České republiky a následně do Dánska dostat manželku. Jsem ve spojení s Karlem Hrušovským (bývalý hráč brněnských Draků – pozn. red.), který pro ni má jet na hranice. Všichni jsme neustále v kontaktu. Ta solidarita je obrovská. O všechny se postaráme tak dlouho, jak jen to bude potřeba,“ dodává rozhodně.