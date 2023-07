Desítky milionů korun, které zaplatí za majetkový vstup do fotbalové Zbrojovky, představují pro skupinu Portiva zlomkovou investici. Kdo stojí za novým spoluvlastníkem brněnského klubu, který zatím získal minoritní podíl akcií a před začátkem jarní části sezony má vlastnit 61 procent?

Větrná elektrárna a její stavba. Ilustrační foto | Foto: meridian-energy.cz

Investiční skupina Portiva vznikla v roce 2018 na základech společnosti Eldaco, která se věnuje energetickému byznysu a v roce 1995 ji založila brněnská podnikatelka Iva Šťastná.

Jmění nabyla v oblasti obnovitelných zdrojů, zaměřuje se na větrné a fotovoltaické elektrárny. Přestože firma Eldaco spravovala miliardová aktiva, šlo o malou společnost, o které téměř nikdo nevěděl. Až do doby, než se Iva Šťastná spojila s Pavlem Svoreňem, a v roce 2018 vznikla investiční skupina Portiva. „Paní Šťastná chtěla diverzifikovat aktiva a zabezpečit svůj byznys z dlouhodobého hlediska,“ popsal před časem v rozhovoru pro server CzechCrunch vznik skupiny Svoreň, který je od jejího vzniku generální ředitel.

Cíle nového spolumajitele Zbrojovky: dvojnásobný rozpočet a nový stadion v Brně

Postupně začal s kolegy investovat do nemovitostí, do komerčních realit, zejména obchodních center a kanceláří, ale také do digitalizace automobilového průmyslu.

V červnu 2018 měla Portiva aktiva za 1,2 miliardy korun, na konci loňského roku už to bylo 11,8 miliardy korun při obratu 2,9 miliardy a zisku EBITDA – tedy před započtením úroků, daní a odpisů – ve výši 639 milionů.

Investiční skupina Portiva je jeden z největších provozovatelů obnovitelných zdrojů v České republice, má projekty ve větrné energetice, fotovoltaice i v provozu tepelných hospodářství, tedy v oblasti vytápění pro domácnosti. Energetické příležitosti vidí také za hranicemi, v Polsku, Maďarsku, Španělsku, Itálii, Řecku či státech středního Balkánu. Plánuje výstavby vlastních elektráren i akvizice stávajících.

V automobilovém průmyslu je cíl Portivy, která financuje holding European Auto Group, postupně pokrýt celý proces od výkupu přes financování a pojištění až po dodání ojetého automobilu prodejcům vozů či koncovým zákazníkům. Do portfolia EAG patří například online prodejce ojetých vozů Carvago.

Expert: Zbrojovka do ligy? Věřím, že kádr bude stačit, Vyškov je s otazníkem

Teď se Portiva vrhla také do sportovního prostředí, v následujících pěti letech chce zlepšovat reputaci Zbrojovky Brno, pozvednout tým, marketing, přivádět fanoušky na stadion. „Do naší stávající struktury fotbalový klub příliš nezapadá. Vlastně vůbec. Kromě toho, že nejde o investici ve třech divizích, kterými se zabýváme, tak ani svou velikostí. Za normálních okolností by byla pod naše rozlišovací schopnosti. Jsme na procentu objemu, který jsme obvykle zvyklí investovat. Jak jsem ale zmínil, pohnutek je pro nás jednak reputační, jednak jako velká skupina cítíme, že je naším závazkem klubu, městu i regionu pomoci. Pomáháme už i v jiných oblastech, než je sport. Dále vidíme potenciál ekonomického růstu klubu a zásadní také je, že nás to baví,“ řekl Svoreň v rozhovoru pro server CzechCrunch.