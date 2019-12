Váhal jste nabídku přijmout?

Ano, protože jsem hrál v rakouském Mistelbachu a měl s ním dohodu, kterou jsem chtěl dodržet. Kvůli tomu přestup trval o něco déle.

V Brně jste odehrál sezonu 2014/2015. Jaké pro vás je se sem znovu vrátit?

Je to příjemné. S některými spoluhráči jsem v minulosti hrál. Zároveň je pro mě tady hrát velká výzva.

S brněnským týmem už dva týdny trénujete. Přijal vás dobře?

Zatím je přijetí velice vlídné a žádný problém nemám. Možná kluci vnímají situaci jinak, ale to je pořádku. Přicházím s tím, že jim můžu pomoct.

V Brně máte plnit roli lídra. Jak se s tímto úkolem ztotožňujete?

Už od začátku, když jsem začal s vedením komunikovat, mi sdělili, že si představují, abych plnil pozici lídra a zkušenějšího hráče. Tým je přece jenom hodně mladý. Nemám se svou pozicí problém. Právě naopak si myslím, že zkušenosti, které jsem doposud získal, můžu klukům předat a pomoct jim v situaci, kdy mají bilanci v lize jedenáct ku nule. Bohužel jim i v zápasech chybí někdo zkušenější.

Zmínil jste neúspěchy mužstva. V čem vidíte největší problém?

Na začátku dobře postavený tým, akorát přišlo oslabení po odchodu Richarda Körnera. Ten je taky jeden z těch zkušenějších hráčů a lídrů, mužstvu jeho odchod hodně uškodil. Navíc nepomohly zdravotní problémy některých členů týmu. Kluci jsou na tom fyzicky a dovednostně dobře, ale chybí jim právě víc zkušenějších hráčů, kteří jim pomůžou. To je největší problém. Zkušenosti se prostě musí získat odehranými roky.

Zaznamenal jste v médiích trenérovu ostrou kritiku nynějších spoluhráčů?

Tiskovku jsem viděl. V týmu jsem velmi krátce a nedokážu posoudit, jak moc kluci fungují, nebo nefungují. Trenér určitě z nich chtěl dostat něco víc, aby se sami naštvali. Domnívám se, že to mělo sloužit k tomu, aby je vybičoval k lepším výkonům. Také, aby se zamysleli a začali na sobě víc pracovat.

Jakub Krakovič

Věk: 29 let

Pozice v týmu: pivot

Angažmá v NBL: Prostějov, Ústí nad Labem, Brno, Děčín

Poslední angažmá: Rakousko – Mistelbach

Zvažoval jste kvůli špatným výsledkům a těmto problémům nabídku třeba odmítnout?

Ne. Od začátku vím, jaká je výsledková situace. To, že je trenér kritický do vlastních řad, je jeho práce. Za svou kariéru jsem jich vystřídal hodně, ať už přísnějších nebo pohodovějších. Nemám s tím tedy žádný problém.

Cítíte tlak, že na vás bude tým v další části sezony spoléhat?

Není to tak, že se přidám do týmu a všechno se otočí o sto osmdesát stupňů a budeme vyhrávat. Nezříkám se zodpovědnosti, že přicházím jako zkušenější hráč, který má mužstvu pomoct. Tlak určitě bude, ale na druhou stranu je tam stále dvanáct hráčů. Ten jeden to může pozvednout a dodat týmu sebevědomí v určitých pasážích, ale neznamená to, že začneme hned vyhrávat.

Je pro vás problém adaptovat se z druhé rakouské ligy, kde jste nastupoval z Mistelbachu, zpátky do české nejvyšší soutěže?

Bude to změna. V Rakousku jsem hrál ve druhé nejvyšší. Trénovali jsme třikrát v týdnu a basketbal je tam pomalejší, proto můžu mít na začátku trochu problém. Dělám všechno proto, abych se vrátil co nejdřív do formy a byl na hřišti platný. Samozřejmě úroveň je jiná a možná mi to bude chvíli trvat, ale mám ještě nějaký čas.

AUTOR: SIMONA CHLUPOVÁ