Posily z Brazílie a Ruska. Volejbal Brno nahradil trio opor a v tabulce chce výš

Na minulý ročník chtějí zřejmě co nejdřív zapomenout. Brněnští volejbalisté v něm totiž po základní části nejvyšší české soutěže obsadili až deváté místo a skončili hned v osmifinále play-off. V nové sezoně, kterou rozehrají v sobotu s pražskými Lvy, se touží vyhoupnout opět do lepší poloviny tabulky. „Přivedli jsme do kádru nové hráče a měli bychom být silnější," prohlásil kouč Volejbalu Ondřej Marek.

Brněnští volejbalisté ovládli v září domácí Memoriál Karla Lázničky a do nové extraligové sezony vyrukují i s posilou z Brazílie (úplně vpravo). | Foto: Volejbal Brno

Jeho kádr už na konci uplynulého ročníku opustili klíčoví hráči Daniel Římal a Martin Licek, v létě se k nim podle očekávání přidal i blokař Jan Pražák, který zamířil do Dukly Liberec. „Všichni tři byli v základní sestavě, proto jsme chtěli kádr doplnit kvalitními hráči, abychom byli zase konkurenceschopní," pravil zkušený trenér. I kvůli koronavirové pandemii odehráli Brňané minulou sezonu v kompletně českém složení, nyní kromě českého reprezentanta Marka Zmrhala zamířili do jihomoravského celku i Hiago Crins z Brazílie a ruský diagonální hráč Sergey Loktionov. „Ten ale ještě do sobotního zápasu v Praze nenaskočí, čekáme na jeho příjezd, jsou tam ještě nějaké problémy s vízem," líčil Marek. Žabiny lovily v ženské NBA, cizinky před EuroCupem hltají informace a videa Přečíst článek › Sedmadvacetiletý Loktionov naposledy působil v Jaroslavli. „Majitel Martin Gerža má dobré vztahy s Ruskem a má tam kamaráda trenéra, od kterého jsme dostali na hráče doporučení. Ve svém věku má už něco za sebou, měl by být zkušený a zapadnout do týmu," pravil Marek. Zatímco o něm ještě brněnský kouč nemá příliš velký přehled, brazilského blokaře si v přípravě pořádně vyzkoušel. „Je s námi prakticky už od začátku sezony, absolvoval s týmem všechno. Měří dva metry a šest centimetrů, je docela kvalitní na útoku a má nepříjemně plachtící podání," vyjmenoval Marek hlavní přednosti Crinse, jenž několik let studoval univerzitu ve Spojených státech amerických. Partu kolem reprezentanta Zmrhala, zkušeného smečaře Michala Hrazdiry a nahrávače Luana Duce Truonga doplní kromě zahraničních hráčů také mladé naděje brněnského celku. „Samozřejmě chceme, aby mladíci starším klukům dýchali na paty a dostali příležitosti jak tady, tak v první lize. Bohužel se nám ale tři hráči teprve v pondělí vrátili z mistrovství světa kadetů a juniorů, mají toho poměrně dost a neměli jsme moc času na sehrávání," zalitoval Marek. Brněnské derby rozsekl až tie-break, Královopolanky mají první výhru v sezoně Přečíst článek › Vedení brněnského celku proto požádalo celek Lvi Praha o odložení sobotního extraligového zápasu, které se hraje v Praze od šesti hodin večer. Ale neúspěšně. „Budeme muset nastoupit v tomhle termínu a s minimální přípravou na sehrání družstva, v čemž vidím menší komplikaci. Lvi ale patří k favoritům a doufám, že bychom je mohli na jejich palubovce zaskočit," přál si kouč Jihomoravanů. Ti mají za sebou úspěšnou přípravu. V září na turnaji ve Zlíně porazili domácí tým, rakouskou Vídeň a poté padli ve třech setech se slovenskou Myjavou. Na soustředění v Maďarsku pak uspěli v modelových trénincích i zápasech s celky Dunaújváros i Kecskemét a nakonec v Brně ovládli Memoriál Karla Lázničky. „Abych pravdu řekl, nenarazili jsme úplně na nějakého silnějšího soupeře, jako jsou třeba Karlovarsko, Praha nebo Liberec. Třeba v Maďarsku se nám za dva roky koronavirové pandemie kontakty rozpadly, a proto jsme hledali nové příležitosti. Soupeři ale nebyli zrovna adekvátní, na druhou stranu jsme se aspoň někam dostali a zahráli si se zahraničními týmy," dodal Marek.



