„Od města jsme dostali 154 tisíc, což je o polovinu míň než předloni, od kraje ani korunu a sponzoři nám skončili. V tuhle dobu je to velmi špatné a musíme se uskromnit,“ zmínil předseda brněnského klubu Jan Loup.

Mezi prvoligovými celky aktuálně vládne pětice profesionálních klubů. Mezi ně se řadí pražská Sparta a Slavia, Chrudim, Plzeň a Teplice.

Daleko za nimi pak o šesté místo bojuje s dalšími týmy právě Helas. To se ale podle jeho šéfa brzy změní. „Máme od Jihomoravského kraje nějaké přísliby už na únor, proto věřím, že příští rok budeme směřovat k větší profesionalitě a zatopíme nejlepším českým klubům,“ prohlásil Loup.

Přesto už teď v létě přivítali Brňané v kádru slovenské posily. K Helasu se nově připojili brankář Milan Herko a hráči Pavol Matejov a Marek Gajdács, jehož si vyhlédl na turnaji v Modřicích trenér jihomoravského celku Tomáš Galia.

„Když jsem ještě hrál za reprezentaci, se Slováky jsme se často potkávali a družili se. Znám už dlouho Herka a minulý rok jsem ho kontaktoval, ale přestup přerušil koronavirus. Spojili jsme se i teď na začátku sezony a řekl jsem mu, ať si k sobě najde někoho do auta, aby nejezdil sám. Nakonec jsou tady tři,“ přiblížil kapitán týmu a hrající asistent trenéra David Cupák.

Čtvrtým nováčkem v kádru je navrátilec Jiří Mužík, jenž do Brna zavítal po sezoně v Chrudimi. Naopak z mužstva do pražské Sparty přestoupili Andrej Mykytjuk a Tarik Lukšija. „Byli jsme proti, ale odešli do klubu, který minulou sezonu skončil před námi a zřejmě se nabídce nedalo odolat. Chtěli zkrátka zkusit vyšší level, tak uvidí,“ pravil Loup.

Helas v minulém ročníku skončil v nejvyšší české soutěži na šestém místě a z play-off se poroučel hned ve čtvrtfinále po porážce 0:3 na zápasy s Teplicemi. „Cíl jsme ale splnili a vyhodnotili jsme si, že jsme byli první neprofesionální klub v České republice. Nyní máme stejné ambice, ale chceme potrápit a sebrat body někomu z neohrožené první pětky,“ prohlásil předseda Helasu.

Jeho hráči už mají za sebou první utkání tohoto prvoligového ročníku, když se minulý pátek postavili úřadujícímu mistrovi. Plzni na její palubovce podlehli 1:6. V brněnské sestavě chyběly opory jako Tomáš Poul, Bohumír Doubravský nebo Cupák. „Byl jsem na zákroku, kde mi vytahovali takovou hadičku z břicha kvůli ledvinové kolice. Už jsem ale fit a na další zápas budu nachystaný,“ ujistil dvaatřicetiletý hráč.

Už v pondělí od půl osmé večer se Helas představí v brněnské hale ve Vodově ulici proti Českým Budějovicím. „Tím zápasem pro nás teprve začíná soutěž, protože jde o soupeře našich parametrů. Ukáže se, jak na tom jsme,“ dodal Loup.