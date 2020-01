Dráhoví cyklisté zamíří do německého Berlína na mistrovství světa, kde se od 26. února ještě jednou porvou o body potřebné k účasti v Tokiu.

Dráhaři brněnské Dukly v Berlíně potřebují potvrdit olympiádu v keirinu a ve sprintu jednotlivců. „V keirinu už máme dobrý náskok. Ve sprintu budeme v pohodě, když se nám podaří jednoho dostat do šestnáctky,“ nastínil situaci brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš.

Druhé místo o kousek uteklo

V posledním dílu Světového poháru v kanadském Miltonu usilovali jeho svěřenci o získání druhého místa v keirinu pro mistrovství světa, to se však nepovedlo. Pavel Kelemen obsadil třináctou příčku. „Kdyby tam nestartoval, přišel by asi o sto devadesát bodů, což by bylo špatně. Druhé místo pro mistrovství světa nám bohužel o kousek uteklo, Pavel je v žebříčku kolem třicáté příčky,“ přiblížil Klimeš s tím, že v Berlíně pojede jen čtyřiadvacet nejlepších keirinářů.

Ovšem do olympijské kvalifikace stačí i start jednoho zástupce v této disciplíně, což v Německu bude Tomáš Bábek, „V keirinu máme slušný bodový náskok. Kdyby Babson spadl nebo ho diskvalifikovali, může nás to ohrozit, ale naše účast už by neměla padnout,“ přemítal Klimeš.

Do sprintu postaví na mistrovství světa Martina Čechmana s Kelemenem, kteří ještě zabojují o olympijské body. „Tlačí se na nás čtyři státy, Čína, Malajsie, Kanada, Surinam. Mezi námi jsou malé bodové rozdíly, bude potřeba trošku do toho šlápnout, ale když se nám podaří zajet rozumně, bude vše v pohodě,“ řekl trenér.

V Kanadě dopadl lépe Čechman, který skončil dvacátý, Kelemen o dvě příčky za ním. „Zhruba dva týdny před závodem jsme začali trénovat těžší převod. Domníval jsem se, že mi to pomůže k lepšímu času a cítil se dobře, ale v závodní den se ukázalo, že to nebude úplně ono, měl jsem zatažené nohy. Ovšem mistrovství světa je zhruba za měsíc, máme docela čas si odpočinout a něco s tím udělat,“ uvedl Čechman.

Také jeho bodový příspěvek v Berlíně pomůže Dukle Brno v olympijské kvalifikaci. „Vynasnažím se předvést nejlepší výkon jako každý závod, možná mě atmosféra mistrovství světa donutí ukázat ještě něco lepšího než dosud,“ vyhlížel dráhař.

Pionýrská léta

Pokud brněnští závodníci vybojují olympijskou účast v obou disciplínách, zasáhnou v Tokiu dva jezdci jak do keirinu, tak do sprintu. To bude největší počet od Pekingu před dvanácti lety. „To ještě byla pionýrská léta, co se týká kvalifikací, náš sport se zkvalitnil. Neexistovaly v něm některé státy, které závodí teď. Dvě místa na olympiádě jsou maximum, jakého můžeme dosáhnout. Pokud se to podaří, bude to skvělé,“ přál si Klimeš.

Nejlepší výsledek z brněnských cyklistů předvedla v Kanadě Sára Kaňkovská, která obsadila v keirinu deváté místo. „V semifinále spadla, takže do malého finále nastupovala naražená a odřená, přestávku strávila na ošetřovně vytahováním třísek a čistěním ran. Stejně zabojovala a ukázala, že je keirinářka, jak má být,“ ocenil ji kouč.

Na mistrovství světa se však Kaňkovská patrně nepodívá. „Počkáme na kvótu, ale myslím, že je těsně za postupem jako rezerva. Třeba někdo místo nevyužije, ale nemyslím si to,“ sdělil Klimeš.

Výsledky v Kanadě



* Sprint jednotlivců – muži: 1. Mateusz Rudyk (Polsko), …20. Martin Čechman, 22. Pavel Kelemen (oba ČR)



* Keirin – muži: 1. Joachim Eilers (Německo), …13. Pavel Kelemen (ČR)



* Sprint jednotlivců – ženy: 1. Laurine van Riessenová (Nizozemsko), …21. Sára Kaňkovská (ČR)



* Keirin – ženy: 1. Laurine van Riessenová (Nizozemsko), …9. Sára Kaňkovská (ČR)