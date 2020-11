Přesto svěřenci reprezentačního kouče Tomáše Neumanna uhráli proti Chorvatsku remízu 2:2. „Kdyby nám tenhle výsledek někdo navrhl před zápasem, bereme ho všemi deseti. Měli jsme ale nakonec dostatek šancí, abychom dokonce vyhráli,“ řekl český hráč Radim Záruba původem z Brna v nahrávce pro média.

O postupujícím na mistrovství světa v roce 2021 v Litvě se definitivně rozhodne v úterý od šesti hodin a deseti minut večer v hale ve Vodově ulici. Duel se sice odehraje bez diváků, ale před kamerami České televize. „Šance na úspěch jsou pořád padesát na padesát,“ poznamenal kouč.

Ten ovšem bude pro nejdůležitější duel za poslední čtyři roky postrádat historicky třetího nejlepšího reprezentačního střelce a zároveň kapitána týmu Lukáše Rešetára, jenž byl po druhé žluté kartě vyloučen. „Myslel jsem, že to jsou top rozhodčí ze Španělska, ale můj pocit je, že ze zápasu udělali obrovský guláš,“ hlesl Neumann.

Španělské sudí totiž upozornil na druhou žlutou kartu českého reprezentanta třetí rozhodčí a Rešetára poslali do šatny až dodatečně. „První kartu jsem dostal za penaltový zákrok, u kterého jsem vůbec nebyl, byl jsem v tom nevinně. Ta druhá jde ale za mnou. Okomentoval jsem faul a hned jsem věděl, co to pro mě znamená,“ uznal Rešetár.

Kromě něj mohou v úterním duelu s Chorvatskem chybět rovněž dvojčata Pavel a David Drozdovi. „Budeme se modlit, aby prošli Covid testem,“ přál si Neumann.

Střevní potíže v chorvatském Zadaru nepustili do akce v úvodním zápase gólmana Vahalu, kterého zastoupil dvaadvacetiletý Lukáš Němec. A Lukáš Křivánek měl problémy s kolenem. „Je pro nás opravdu důležité, abychom dali dohromady některé hráče, kteří nám v Chorvatsku chyběli, ať máme aspoň osm kvalitních futsalistů, kteří mohou do utkání naskočit,“ podotkl Neumann.

Národní tým se postaví chorvatskému výběru historicky podvacáté, přičemž zvítězil pouze čtyřikrát. „Teď máme velmi silné mužstvo a můžeme zlobit každého v Evropě. Kdybychom byli v Chorvatsku v kompletním složení, uhrajeme ještě lepší výsledek,“ poznamenal český kouč.

Jeho tým momentálně bojuje o čtvrtou účast na světovém šampionátu v historii, před čtyřmi lety v Kolumbii chyběl. „Musím ale před soupeřem smeknout, jde o jeden z nejlepších evropských týmů, má to postavené především na individualitách. Hraje hodně na riziko a téměř vždycky se dostane do šancí,“ doplnil kouč Neumann.