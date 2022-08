Poslední posilou Žabin je mladá Čechová, do Brna přichází z Vídně i studovat

Teprve osmnáctiletá dorostenka Emma Čechová je poslední posila basketbalových Žabin Brno. 194 centimetrů vysoká hráčka do klubu přichází z Vídně, kde studovala. Do české ligy se vrací po třech letech. „Chci si to hlavně co nejvíc užít, nabrat zkušenosti a zlepšit se. Ráda bych si letos i zahrála a vybojovala pozici v týmu, abych s ním mohla odjet na Eurocup,“ popsala Čechová pro klubový web.

Osmnáctiletá basketbalistka Emma Čechová už reprezentovala Českou republiku v mládežnických kategoriích. | Foto: Česká basketbalová federace