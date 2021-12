„Předčili jsme naše očekávání. Postup ze skupiny byl velké zadostiučinění a splněný sen. A šestnáctka? Je dobré se nad tím pozastavit, pogratulovat holkám a ocenit je. Je to velký výkon,“ hlásil kouč brněnského celku Viktor Pruša.

Jeho svěřenky tak v odvetě navýšily čtyřbodový náskok z prvního duelu, který zvládly po výsledku 61:57. „Jde o nejsladší odměnu, kterou jsme mohly dostat. Top šestnáct v EuroCupu jsme strašně chtěly a je to skvělé,“ řekla po utkání Natálie Stoupalová.

Ta zatímco v úvodním zápase prvního kola play-off zaznamenala čtyři body, tentokrát si jich připsala hned o dvacet víc a stala se nejvíc bodující hráčkou utkání. „Za to jsem ráda, protože u nich se mi střelecky nedařilo, tak je možné, že jsem si to šetřila na domácí zápas,“ culila se Stoupalová.

Třiadvacetiletá česká reprezentantka v odvetném duelu zaskočila za oporu brněnského celku Petru Záplatovou, jež nenavázala na třicet bodů z minulého zápasu a ke středečnímu vítězství přispěla dvěma body. „V našem týmu je důležitá kolektivita, a to nejen v obraně, ale i v útoku. Když se jedné nedaří, vezme na sebe zodpovědnost druhá. Petra vzala na svá záda první zápas, ale teď jí to tam nepadalo. Nahradila to ale jinými věcmi v obraně nebo v kombinaci. Natka ovšem super výkon, má velký potenciál a jsem za ni rád,“ uvedl Pruša.

Žabiny nakročily k postupu především ve třetí čtvrtině, kterou vyhrály 27:11. V závěru duelu ale Maďarky měly navrch. „Bylo mi jasné, že Miškovec bude chtít zápas zvrátit. Začal mixovat hru zónovou obranou a my jsme trochu znervózněli. Možná jsme se ukolébali, že je po zápase, ale síla Miškovce byla veliká. Jsem rád, že jsme utkání zvládli i přes tu čtvrtou čtvrtku,“ podotkl Pruša.

Brňanky si na jméno soupeře v dalším kole počkají až do pátého ledna, kdy se odehraje odvetné utkání mezi londýnskými Lvicemi a francouzským Bourges. Ten venku padl těsně 64:65 s týmem, se kterým se Žabiny utkaly už v základní skupině a dvakrát vyhrály. „Určitě budeme radši za Londýn, ale Bourges je silný soupeř a měl by vyhrát. Zatím ale oslavujeme postup a nekoukáme se dopředu,“ dodala Stoupalová.