Kvůli zúžení elitní soutěže postoupí do bojů o extraligu namísto čtyř prvoligových celků pouze dva, ve hře pak budou jen dvě postupová místa. O jedno z nich stojí brněnská Technika, která loni po dlouhých letech v extralize sestoupila. Do baráže by se rádi podívali taky bučovičtí Pelikáni.

Bučovice sice v loňské baráži skončily poslední s bilancí jedné výhry a třinácti porážek, ale už samotnou účast v kvalifikaci o extraligu považují za úspěch. „Když jsme před čtyřmi lety postoupili do první ligy, chtěli jsme hrát ve středu tabulky. Nakonec se ukázalo, že máme na víc, proto jsme cíle posunuli. Dostat se znovu do baráže je výzva. Láká nás přivézt do Bučovic extraligové týmy. Postupové ambice ale nemáme. Jsme malé město a první liga je tak akorát,“ uvedl předseda klubu Lubomír Vykoukal.

Pelikáni mají z dosavadních šesti zápasů bilanci čtyř výher a dvou porážek a jsou třetí. Zvládli porazit vedoucí celek tabulky Sabat Praha nebo brněnskou Techniku. „S bilancí jsme spokojení, i když si myslím, že jsme mohli mít klidně šest výher. Každý zápas proti soupeři s extraligovými zkušenostmi je pro nás výzva,“ přiblížil Vykoukal.

A s týmem chce zabojovat o posun na pozice zajišťující účast v baráži. „Postoupit do baráže bude letos velmi těžké. Nahoru chce Sabat, Technika i olomoučtí Skokani. Boj o první dvě místa bude náročný, ale uděláme vše proto, abychom ho zvládli,“ burcoval bučovický předseda klubu.

Zatímco Bučovice chtějí v baráži pouze sbírat zkušenosti a po postupu neprahnou, Technika by se po roce v druhé nejvyšší soutěži ráda vrátila mezi elitu. „Cíl je co nejrychlejší návrat do extraligy. Zapojili jsme mladé hráče a chceme vybudovat nový kádr, který v extralize obstojí,“ vysvětlila dlouholetá opora Techniky Martin Střítecký.

Ten byl u posledního extraligového titulu Techniky před deseti lety. Loni pak musel zkousnout krutý pád. „Po posledním zápase tam byly i slzy. Bylo to těžké nejen pro aktivní hráče, ale i pro kluky, kteří už nehrají. Velmi těžce nesli, že Technika oslaví letošní padesáté výročí založení klubu a desáté od posledního titulu v první lize. Burcovali nás, ať extraligu vybojujeme zpět,“ popsal třiačtyřicetiletý bývalý reprezentant.

A přiznal, že už několikrát zvažoval konec kariéry. „Takové myšlenky mám už několik let, baseball mám ale strašně rád. Když jsem si v zimě řekl, že už do další sezony nepůjdu, začalo se mi o něm i zdát. Manželka mi pak řekla, ať klukům pomůžu. Je náročné skloubit sport s rodinou a prací, ale chci mladším hráčům ještě předat nějaké zkušenosti. Poradit jim, co mají v různých situacích udělat,“ povídala legenda Techniky.

Zapracovat chce především na jejich mentální stránce. „Někteří kluci hrají na tréninku výborně, ale při vypjatých situacích v zápasech pak dělají hloupé chyby. To všechno pramení z nevyzrálosti. Na té musíme zapracovat. S některými hráči už jsem o tom mluvil. Snažím se jim vysvětlit, že nejde o život. Ať si zápas užijí a hrají jako na tréninku,“ řekl.

S bilancí šesti výher a dvou porážek drží Technika aktuálně druhé postupové místo do bojů v baráži. Před sebou má dva duely s prvním Sabatem a čtvrtým Frýdkem-Místkem. „Udržet si postupové místo bude náročné a baráž ještě náročnější. Extraligové týmy jsou zvyklé na kvalitní nadhazovače a rychlejší baseball. To nám v první lize chybí. Věřím ale, že můžeme extraligové týmy porazit a vybojovat návrat do nejvyšší soutěže,“ dodal odhodlaně Střítecký.