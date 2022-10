Osmý a poslední postupující do finále Alejandro Martinez Chorro ze Španělska zajel čtyři okruhy za 59,938 sekundy. „Čekal jsem to rychlé, že třeba šest lidí pojede pod minutu, ale nečekal jsem, že postupový čas pro všechny znamená jet pod minutu. Na Evropě byly tři čtyři časy pod minutu,“ srovnával závodník pocházející z moravského Zábřehu.

Jaborníková na MS zlepšila osobák, Bábek si vyčítal špatná rozhodnutí

V polovině srpna skončil Wagner také jedenáctý na evropském šampionátu v Mnichově, přitom měl čas o sekundu pomalejší. „Vždycky do závodu dávám maximum, jaké v danou dobu dokážu. Teď jsem měl před startem dva cíle: Chtěl jsem vylepšit umístění z Mnichova a stanovit si nový osobák,“ pronesl devětadvacetiletý sprinter.

Brněnský kouč Petr Klimeš si před závodem přál svěřence v nejlepší desítce. Wagner byl o příčku horší. „S Robinem můžeme být spokojení, zlepšil si osobák, což je důležité. Trochu jsme u něj změnili taktiku, převod, upravili posed,“ uvedl trenér. „Osm závodníků pod minutu, to tady ještě nebylo. Robin nebyl od osmičky extrémně daleko,“ dodal.

Pro Wagnera se jednalo o jediný start v Saint-Quentin-en-Yvelines, v týmovém sprintu nenaskočil, protože česká sestava nepostoupila z kvalifikace. „Odjedu se smíšenými pocity. Osobák je fajn, bohužel na osmičku nestačil. Musím do příště ještě víc zamakat,“ prohlásil český reprezentant.

Bábek ve své bohaté kariéře v pevném kilometru vyhrál evropský šampionát a stal se vicemistrem světa, tentokrát jeho čas 1:01,603 na postup nestačil. „S obrovskou úctou k tomu, co všechno Babson dokázal a co má za sebou, musím dodat, že žádný mistr neroste úplně do nebe. Několik sezon jel absolutně na plný pln a něco se už na něm podepsalo. Tím nechci házet flintu do žita, měl letos několik top výsledků, ale tady mu to prostě nesedlo,“ řekl brněnský i reprezentační trenér.

Brněnští dráhaři vstoupili do šampionátu devátým místem v týmovém sprintu

Ve večerním finále už čas pod minutu stlačili jen čtyři dráhaři. Vítěz kvalifikace Jeffrey Hoogland z Nizozemska zrychlil téměř o dvě desetiny a světové zlato oslavil výkonem 58,106. Na druhé místo poskočil domácí Melvin Landerneau a dokonce na třetí Španěl Martinez Chorro. „Je to nabouchaná soutěž, klasicky jako každý rok se tu jel nejrychlejší kilák,“ poznamenal Klimeš.

V sobotu nastoupí Veronika Jaborníková v závodě na 500 metrů s pevným startem a Martin Čechman do sprintu jednotlivců. „Čechy je dobře naladěný, mohl by ukázat svůj nadstandard. V našich podmínkách se právě u sprintu nejvíc projevuje minimální přístup ke dřevěné dráze. Věřím, že Čechy nám udělá radost pěkným časem na dvě stě metrů a následně umístěním ve sprintu,“ přál si Klimeš.