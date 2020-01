Prvenství uzmul jedenadvacetiletý teplický gólman Michal Hůla. „Ocenění pro mě moc znamená. Vnímám ho jako důkaz toho, že jsem se za uplynulý rok zase o kus posunul. Doufám, že podobných cen bude časem ještě víc,“ přeje si dvacetiletá naděje.

Sportovní halu v neděli kvůli vyhlášení vyměnil za pražský palác Žofín a místo dresu tentokrát navlékl košili a sako. „Po předchozích letech už jsem zhruba věděl, do čeho jdu. Na vyhlášení jsem potkal kluky z futsalu, se kterými jsem prohodil pár slov a jinak si večer užil s přítelkyní a kamarádem, kteří mě doprovodili. Když kamarád slyšel, že jsem v nominaci, hned se hlásil, že pojede se mnou,“ usmívá se talentovaný univerzál.

S gratulací přispěchali i spoluhráči. „Po slavnostním vyhlášení mi psalo hodně kluků z týmu. Moc si toho vážím,“ povídá Šarközy.

Brněnský futsalista má za sebou hektický rok. V nejvyšší soutěži dospělých se v minulé sezoně přesunul z Litoměřic do Uherského Hradiště a zároveň nastupoval za výběr Helasu do devatenácti let, se kterým vybojoval mistrovský titul. „Aktuální ročník je o dost klidnější. Nikam nemusím dojíždět a hlavně neřeším žádné přestupy. Před startem sezony jsem měl i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se zůstat doma,“ vysvětluje mladý snajpr.

V dosavadním ročníku nejvyšší domácí futsalové soutěže nastoupil do všech dvanácti zápasů Helasu. „S herním vytížením jsem velmi spokojený. Poprvé budu chybět až v pátečním utkání proti Chrudimi, protože jsem se vykartoval,“ přibližuje.

Se sedmi brankami patří k nejproduktivnějším hráčům mužstva. „Po návratu z Uherského Hradiště jsem v kabině potkal stejné kluky, jako když jsem odcházel. Přivítali mě v dobrém a sedlo si to všechno i na hřišti,“ těší ho.

Helas nyní v prvoligové tabulce zaujímá šestou pozici se ztrátou devíti bodů na pátou Slavii. „Náš cíl je postoupit do play-off a cokoli dalšího už je třešnička na dortu,“ vyhlíží účast v elitní osmičce hráč, který dřív navlékal dres fotbalové Zbrojovky.

Později ale upřednostnil futsal. „Nižší fotbalovou soutěž si rád kopnu, hraju okresní přebor v Modřicích. Přednost má ale futsal,“ popisuje reprezentant do 21 let, který si už připsal i dva starty za dospělý národní tým.

A právě prosadit se v mužské futsalové reprezentaci je jeho cíl. „Je to jedna z největších motivací. Musím ještě hodně makat, aby se mi to povedlo,“ má jasno.

Jihomoravská stopa v anketě

V kategorii Trenér roku byl jedním ze dvou nejlepších stratégů v dorostenecké kategorii zvolen bývalý obránce a později i trenér Zbrojovky Stanislav Schwarz, který se momentálně věnuje práci s mládeží na Jihomoravském krajském fotbalovém svazu.