Nejlépe dojel v individuálním závodě Martin Čechman, který obsadil deváté místo ve sprintu jednotlivců. „Dlouho jsme se ve sprintu ve svěťáku tak vysoko neumístili. Kvalifikační dvoustovku zajel za 9,73, takže měl i rychlost. Dostat se do osmičky je sice nesmírně těžké, ale jsme na dobré cestě,“ těšilo Buchtu.

Desátou příčku i s bolavými zády vydřel Tomáš Bábek v keirinu, o tři pozice hůř skončil v pevném kilometru. „Tomáše při pevném startu píchlo v zádech a bolest mu hodně znemožňovala pohyblivost. Fyzioterapeutka ho dávala dohromady, což se podařilo zčásti na kilometr, kde jel svůj standard. V keirinu ovšem po těch patáliích se zády zajel výborně. Z rozjížďky i z opravy postupoval jeden a v tak našlapaném závodě skončit desátý je fantastické,“ vyzdvihl Bábka vedoucí trenér.

Nations Cup v Glasgow

Týmový sprint: 1. Austrálie (Thomas Cornish, Leigh Hoffman, Matthew Richardson), …9. ČR (Matěj Bohuslávek, Martin Čechman, Robin Wagner)

Sprint jednotlivců: 1. Harrie Lavreysen (Nizozemsko), …9. Čechman, 27. Wagner

1 km s pevným startem:

1. Cristian David Ortega Fontalvo (Kolumbie), …10. Wagner, 13. Tomáš Bábek

Keirin: 1. Lavreysen, …10. Bábek, 19. Bohuslávek

Desátým místem se v závodě na kilometr s pevným startem blýskl Robin Wagner, který spolu s Čechmanem a Matějem Bohuslávkem vybojoval devátou příčku v týmovém sprintu. „S Tomášem Bábkem by kluci jeli určitě rychleji, kdyby ho nesekla záda, ale i za deváté místo bereme slušné body. Skončili jsme čtyři desetiny od šestého, což není nic dramatického, co bychom nedokázali stáhnout,“ podotkl Buchta, mistr světa ve stíhacím závodě družstev z roku 1986.

Do světového žebříčku, z něhož se cyklisté kvalifikují na mistrovství světa, se počítají body z předchozího světového šampionátu, Nations Cupu nebo kontinentálních mistrovství. Závodníci je pak obdobně jako v tenise v dalším roce obhajují. „Je to spravedlivý systém. Naši závodníci v loňském nebo předloňském roce moc nebodovali a jelikož jsme na svěťáku docela zaváleli správnými lidmi, které potřebujeme mít v pořadí, posunuli jsme se slušně dopředu,“ sdělil dvojnásobný účastník olympijských her.

Zohledňují se navíc body pouze za nejlepší umístění v Nations Cupu. Už příští týden čeká dráhaře druhý díl v kanadském Miltonu, i kdyby se jim nedařilo jako v Glasgow, nemusejí smutnit. „Buď v Miltonu vylepší své umístění, nebo se započítají výsledky z Glasgow. Chtělo by to proniknout do elitní osmičky, každopádně směrem k mistrovství světa máme slušnou výchozí pozici,“ uvedl Buchta. Účast na červencovém Nations Cupu v kolumbijském Cali zatím Dukla Brno neplánuje.

Nejlepším sportovcem Brna za roky 2020 a 2021 se stal olympijský vítěz Lipták

Ve čtvrtek se oddíl vychovávající nejrychlejší české cyklisty dočkal ocenění při slavnostním vyhlášení ankety nejlepších sportovců města Brna. Sprinteři Dukly ovládli kategorii mládežnických kolektivů, druzí skončili mezi seniorskými týmy, Jakub Malášek byl druhý mezi talentovanými sportovci do dvaceti let a Bábek obsadil pátou pozici v elitní kategorii. „Je to příjemné. Vyhlášení sportovců Brna považuji za velmi důležité, byť je to anketa, ocenění vždycky potěší. Dostáváme dotaci od města na mládež, která sklízí mezinárodní úspěchy, takže to nejsou peníze vyhozené z okna. Je to velmi dobrá investice pro město, kterému nejen mladí dělají reklamu. Až půjdou do starší kategorie, mohou být další pokračovatelé a nositelé nápisu Brno na dresu. Dáváme o sobě vědět, že žijeme v Brně,“ upozornil Buchta.