Měla to být událost roku nejen pro fanoušky, ale také pro závodníky. Z jarního termínu mistrovství Evropy v judu ovšem kvůli pandemii koronaviru sešlo, další nadějí měl být právě listopadový termín. Šampionát se od čtvrtka do soboty v pražské O2 areně uskuteční, ale bez přítomnosti diváků. „Bez fanoušků je to o něco smutnější, i tak jsme ale rádi, že taková událost v Česku proběhne. Věříme, že diváci nás podpoří alespoň po internetu,“ líčí brněnský závodník Jiří Petr.

Čeští reprezentanti, kteří se na mistrovství Evropy připravovali v Maďarsku, Turecku a nakonec i v České republice, mají zastoupení v každém soutěžním dni. Brněnští judisté se pak představí v pátek a v sobotu. „V Česku jsme měli pouze závěrečné tréninky, ty už byly ale kratší a méně náročné. V podstatě jsme jen dolaďovali formu. Den před závodem nás čekají už jenom individuální tréninky,“ říká zápasník do devadesáti kilogramů, jehož kategorie je na programu v sobotu.

Program ME

čtvrtek

10.00: eliminace muži -60 kg, -66 kg; ženy -48 kg, -52 kg, -57 kg

16.00: finále a ceremoniály

pátek

10.00: eliminace muži -73 kg, -81 kg; ženy -63 kg, -70 kg

16.00: finále a ceremoniály

sobota

10.00: eliminace muži -90 kg, -100 kg, +100 kg; ženy -78 kg, +78 kg

16.00: finále a ceremoniály

Celý turnaj bude vysílán online na webových stránkách www.live.ijf.org a také na www.ippon.tv. Finálové bloky mohou diváci sledovat živě také na ČT sport.

V pátečním programu se představí druhý z brněnských zástupců, devatenáctiletý Daniel Pochop. Ten před dvěma týdny vydřel na evropském šampionátu juniorů páté místo a doufá, že při své premiérové účasti na seniorském turnaji předvede podobný výsledek. „Tenhle turnaj je zase o level výš a podle soupisky to bude těžší. Určitě nejsem favorit, ale stát se může všechno. Je to sport, třeba se něco povede,“ doufá Pochop, jenž soutěží ve váze do třiasedmdesáti kilogramů.

Naposledy se mistrovství Evropy konalo v Praze v roce 1991. Na rozdíl od tehdejšího turnaje bude nynější bez diváků. A není to jediné omezení, se kterým se účastníci musejí vypořádat. „Normálně se na zápasy chodí dívat závodníci z ostatních dnů, tentokrát do haly mimo svůj soutěžní den nesmíme,“ popisuje Petr. „Co jsem viděl z fotek, je hala připravená ve velkém stylu. Bude to krásné, ale atmosféru diváků to bohužel nenahradí,“ dodává Pochop.

Kvalitu ani konkurenci na šampionátu však současná situace podle Petra nijak neovlivnila, proto láká alespoň na online přenosy. „Diváci by si rozhodně neměli nechat ujít české závodníky, kteří budou útočit na medaile. Šanci mají všichni, ale nikoho nepřekvapí, že favorit na vítězství je hlavně Lukáš Krpálek,“ říká o trojnásobném mistru Evropy.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ