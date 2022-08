Právě jeho svěřenci mohli sérii s Eagles Praha završit už v neděli. V prvních dvou domácích utkáních totiž potvrdili roli favorita a do Prahy tak jeli s pohodlným náskokem. Třetí zápas však těsně nezvládli a po prohře 11:12 Eagles snížili na 1:2. „Mrzí mě, že jsme třetí utkání nevyhráli, i přes snahu už jsme v koncovce nedokázali vyrovnat. Největší problém byl, že jsme udělali pár menších chyb. Soupeř je potrestal získanými body a v konečném účtování nás to stálo celé utkání,“ popsal Čapka.

Pražští Eagles šli do semifinále jako papíroví outsideři, už před startem ale hlásili, že nemají co ztratit a budou chtít postoupit. Svého plánu se zatím drží a hned dva ze tří odehraných zápasů rozhodl jediný bod. „Opravdu hrají tak, jak si předsevzali. Daří se jim na pálce, pálí velice dobře. Ale je to na nás, abychom je zastavili,“ předsevzal si kouč brněnského celku.

Ten zároveň tuší, že jeho hráči před pátečním venkovním zápasem musí některé prvky vylepšit. I kvůli nedávné tréninkové pauze. „Minulý týden jsme kvůli dešti vůbec netrénovali, navíc předtím měli kluci týden volna. Možná si zas potřebujeme připomenout obranné situace a dokázat z toho zahrát auty,“ doplnil Čapka.

Vedou i Hroši

I v druhém baseballovém semifinále mohou diváci sledovat souboj pražského a brněnského klubu. Vývoj série je zde však odlišný. Cardion Hroši Brno nezvládli první domácí zápas, kdy v dramatickém souboji prohráli těsně 2:3. „Bylo to výborné, hned jsme si na ně sedli a dali tři body,“ radoval se pro extraligový web hráč pražského Tempa Marek Minařík.

Druhé utkání se pak kvůli sobotnímu dešti muselo přesunout do Prahy a nastal velký zlom. V hlavním městě se hrály hned dva zápasy a Hroši potvrdili, že při střetnutí těchto dvou mužstev je domácí hřiště zatím nevýhodou. Vyhráli 2:0 a 5:3 a mají tak jednou nohou nakročeno do finále.

Čtvrté i případné páté utkání pak brněnský klub sehraje na vlastním hřišti. K prolomení prozatímní domácí nevýhody může Hrochům pomoct i Vojtěch Menšík, kterého nečekaně ze svých služeb uvolnila organizace Los Angeles Angels.

Semifinále baseballové Extraligy



Draci Brno – Eagles Praha 2:1 na zápasy (6:2, 9:8, 11:12)

Čtvrté utkání: pátek 5. 8. v Praze.

Případné páté utkání: sobota 6. 8. v Brně.



Cardion Hroši Brno – Tempo Praha 2:1 na zápasy (2:3, 2:0, 5:3)

Čtvrté utkání: sobota 6. 8.v Brně.

Případné páté utkání: neděle 7. 8. v Brně