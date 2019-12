Vstup do poháru se přitom reprezentantkám nevydařil podle představ. Zatímco v jarním finále přehrála česká družina Finky jasně 15:0, v říjnovém úvodu letošního pohárového ročníku odjela z Helsinek po remíze 5:5. „Zápas se nám nepovedl, neplnily jsme herní plán. Nevybíhaly jsme v obraně, a soupeřky tak mohly bez problému útočit. Na druhé straně nás svědomitě napadaly. Od předchozího zápasu se zlepšily,“ přibližuje ragbistka brněnského Dragonu Zítková.

Utkání ve Finsku tak zkrotilo jarní vítěznou euforii. „Šlo o velké zklamání, jely jsme si pro vítězství. Podle původních předpokladů mělo jít o jednoduchý zápas, ostatní jsme naopak čekaly mnohem těžší. Nakonec to bylo přesně naopak,“ naráží čtyřiadvacetiletá Zítková na následné vítězství nad Švýcarkami a finálový skalp Švédek.

POPRVÉ V BRNĚ

Proti hráčkám ze země helvétského kříže nastoupily české zástupkyně poprvé v historii v Brně. A kulisa ragbyového hřiště v Bystrci je dotlačila k vítězství 15:5. „Švýcarky byly o dost slabší než v minulé sezoně. Nechaly nás dost hrát, měly špatnou obranu. Navíc nenapadaly, takže jsme v útoku mohly hrát, co jsme potřebovaly. Jako bonus nás hnala fantastická kulisa,“ těší Zítkovou, která studuje magisterské obory Management sportu a Kondiční trénink na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Domácí prostředí si užívala. „Konečně jsem nemusela nikam dojíždět. Všechno jsem měla u domu, to byla pecka,“ pochvaluje si.

V budoucnu by ráda sehrála i další zápasy na jihu Moravy. „Naštěstí si to nemusím speciálně prosazovat, protože máme trenéra i trenérku z Moravy. Konečně se všechno nedělá jen v Praze,“ směje se rodačka z Třebíče.

Ve finále poměřil český výběr poprvé od svého vzniku v roce 2013 síly se Švédskem. „Švédsko letos po několikaleté pauze složilo reprezentační výběr patnáctkového ragby. Doteď mělo jen sedmičkový tým, který je velmi kvalitní. Nevěděly jsme co přesně čekat, ale bylo nám jasné, že před sebou máme nejtěžší zápas sezony,“ říká Zítková, jež nastupuje na ofenzivní pozici tříčtvrtky, která na hřišti hledá prostor pro následný útok.

SKALP SEVEŘANEK

Po vyrovnaném utkání nakonec se spoluhráčkami slavila vítězství 17:5. „Říká se, že v patnáctkovém ragby se zápas rozhoduje kolem šedesáté minuty. A přesně v té době jsme byly pod obrovským tlakem. Patnáct minut jsme jen bránily na vlastní polovině. V té chvíli se lámal chleba. Říkala jsem si, že pokud tenhle úsek hry ubráníme, vyhrajeme. Vydržely jsme, vystřídaly a následně daly pětku,“ raduje se reprezentační stálice.

Oba týmy poměřily po zápase tradičně síly i mimo hřiště v pivní soutěži. „Je to dobré, vyhráváme na hřišti a prohráváme v alkoholovém měření. Před pár lety to bylo naopak. Večer se ještě vyrazilo do města, ale do bujarých oslav jsem se nezapojila. Stejně jako na jaře jsem o půlnoci odcházela a řídila zpět do Brna,“ vysvětluje s úsměvem.

Teď čeká české bojovnice krátká pauza, po které se začnou připravovat na sedmičkovou sezonu. „Od prosince do poloviny března máme zimní přípravu, pak začnou turnaje v sedmičkovém ragby. Za tento výběr jsem minulou sezonu nehrála kvůli školním povinnostem, takže uvidíme, jak to bude tentokrát. Potom už nás čeká patnáctková sezona a druhá obhajoba v Evropském poháru. Je to velká motivace,“ dodává natěšeně Zítková.

Jihomoravanky v reprezentaci

Hana Běhalová, Bohuslava Hostinská (obě RC Dragon Brno)

Gabriela Špačková, Zuzana Skokanová, Monika Štěpánová, Alena Trunečková (všechny Jimi Vyškov)