Loňský jubilejní ročník si užilo 2236 běžců a stal se třetí nejlepší akcí roku v anketě Českého atletického svazu. Tehdy nikoho nenapadlo, že po deseti letech se tradice závodu ČSOB Vokolo Priglu přeruší. Jenže proti stál mocný nepřítel – celosvětová pandemie koronaviru.

Zakladatel a ředitel závodu Vokolo Priglu Petr Božek. | Foto: archiv Vokolo Priglu/Monika Hlaváčová

Pořadatelé čekali do nejzazší možné chvíle, ale čím dál přísnější opatření kvůli šíření nákazy je donutila letošní závod okolo Brněnské přehrady zrušit. „Vypadá to, že ani za dva nebo tři týdny nebude možné závod uspořádat, proto jsme se rozhodli, že Vokolo Priglu letos nebude ani v náhradním termínu. Moc nás to mrzí,“ pronesl ředitel závodu Petr Božek.