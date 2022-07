Na trať dlouhou 190 kilometrů s převýšením 2300 metrů vyrazí závodníci v sobotu ve čtvrt na jedenáct dopoledne z brněnského velodromu. „Při stavbě trati jsem šel od konce, chtěl jsem dojezd na Špilberk, protože může přitáhnout diváky. Pak jsme řešili, jak co nejméně omezit dopravu, musíme se vyhnout tramvajím, takže přicházel v úvahu příjezd ze Žebětína a Kohoutovic. Pak už je to jednoduché,“ usmál se člen organizačního týmu Josef Vaishar, který trať vytvořil.

Na závodníky čeká náročný profil s řadou kopců, v posledních šedesáti kilometrech nastoupají cyklisté 1300 metrů. „Začátek je rovinatý, přejíždí se Pavlovské vrchy, ale to není stoupání, které by ovlivnilo závod, spíš aby sebralo jezdcům síly. Nejtěžší kopce jsou v jihozápadním směru, takže se jede přes Dolní Kounice, Hlínu, pak zpátky na Ořechov, Omice, Popůvky, k brněnskému automotodromu a následuje sjezd do Žebětína,“ popsal Vaishar.

Trasu postavil tak, aby se rozhodovalo v závěru, ale nedá se očekávat spurtérský dojezd. V posledních šesti kilometrech se totiž nacházejí tři těžké kopce. Po výjezdu do Kohoutovic následuje výšlap na Žlutý kopec a cíl je na hradu Špilberk. „Závěr je udělaný tak, aby se děly nejpodstatnější věci v poslední hodině a půl,“ doplnil Vaishar.

Orientační mapa závodu.Zdroj: TJ Favorit BrnoTo potvrdil i loňský vítěz Adam Ťoupalík, který utrhl soupeře z vedoucí skupiny ve stoupání na Žlutý kopec. „Dojezd závodu je skvělý, věděl jsem, že mi bude sedět. Trať závodu je na domácí poměry náročná a na to jsem si věřil,“ liboval si vítěz loňského ročníku.

Jeho jméno opět nechybí ve startovní listině, elitní tým Elkov Kasper vedle něj nahlásil i sedminásobného českého šampiona v časovce Jana Bártu, mistra republiky v hromadném závodě Matěje Zahálku či Jakuba Otrubu. „Bohužel se na poslední chvíli odhlásily čtyři týmy a mezi nimi rakouský Felbermayr s Danem Turkem kvůli velké marodce. Loni bojovali o vítězství a letos by taky jeli. I tak máme šestadvacet týmů a přibližně sto šedesát lidí, což je hezké číslo. Loni jich jelo kolem sto deseti,“ řekl organizátor.

Mezi řadou zahraničních sestav z Polska, Rakouska, Slovinska, Itálie, Slovenska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Litvy a Bulharska lze vypíchnut izraelský národní tým v čele s Itamarem Einhornem, který vyhrál etapu Okolo Slovenska, kde porazil také Petera Sagana.

Ze Slovinska dorazí sestavy, za které jezdily dvě z největších hvězd současné cyklistiky. Za Adria Mobil v letech 2013 až 2015 závodil Primož Roglič. Do Brna dorazí v barvách tohoto týmu čtvrtý muž loňského pořadí David Per. Přijede i stáj Ljubljana Gusto Santic, v mládeži a v kategorii do 23 let za ni jezdil vítěz Tour de France Tadej Pogačar.

Největší hvězdu však nahlásil rakouský tým WSA KTM Graz p/b LEOMO, s nímž přijede Australan Adam Hansen. Jedenačtyřicetiletý účastník 29 Grand Tours po ukončení kariéry ve WorldTour startuje v dlouhých triatlonech a silniční závody jsou pro něj vhodná příprava. „Žije dlouhodobě v Beskydech, takže to nemá daleko,“ poznamenal Vaishar.

Dojezd nejrychlejšího se očekává kolem třetí hodiny odpoledne. Přímý přenos a fotoreportáže budou na webu RoadCycling.cz, v cílovém prostoru na Špilberku pak bude připravena velkoplošná LED obrazovka.

Závod Brno – Mikulov – Brno patřil mezi jarní klasiky a jezdil se v padesátých až sedmdesátých letech minulého století. Po jeho loňském obnovení je zařazený do kalendáře Mezinárodní cyklistické federace kategorie 1.2 Europe Tour a je také součást série Visegrad 4 Bicycle Races.

V neděli pokračuje seriál v Polsku, v sobotu 23. července v Maďarsku a vyvrcholí o den později na Slovensku. „Na závěr dojde k vyhlášení celkového vítěze a také nejlepšího jezdce z každého státu, podmínkou je účast na všech čtyřech závodech,“ doplnil organizátor.

Celký profil tratě.Zdroj: TJ Favorit Brno