Ten strávil poslední dvě sezony v pozici asistenta, nyní přebírá otěže po Richardovi Wiesnerovi, který se bude věnovat pouze roli předsedy klubu. Nezhoda dlouhodobě řídil i královopolskou Volejbalovou akademii. „Moc se těším. Pro mě osobně je to práce povýšená oproti mládeži o veliký profesionální stupeň. Je na ni samozřejmě daleko víc vidět a jsou zde prioritní výsledky. Na druhou stranu je to pro mě snazší v tom, že jsem s většinou hráček pracoval i v naší Volejbalové akademii,“ popsal kouč.

Brněnské volejbalistky na úvod přípravy čekají zejména kondiční cvičení, první přípravné utkání sehrají na konci srpna. Jako vítězky Českého poháru se před začátkem extraligy představí v superpoháru proti Prostějovu. „Naše práce bude nést opět dobré výsledky, pokud budeme fungovat jako jeden tým a půjdeme společně za naším medailovým cílem,“ zhodnotil Wiesner.

Klub hodlá pomýšlet na nejvyšší cíle i proto, že se podařilo udržet základní kostru mužstva, kterou navíc tvoří odchovankyně. „Musíme se hodně dívat do budoucna, protože nemůžeme čekat, že tu některé naše současné hráčky stráví dalších deset let. Naopak se ten čas krátí. Zásadní bylo najít náhradu za Jazz Sweetovou, protože měla mimořádná statistická čísla v koncovkách každého setu. Navíc se loučíme i s Romčou Staňkovou, tým opustila i Hanka Judlová,“ vyjmenoval Nezhoda.

Naopak roční prodloužení smlouvy podepsala nahrávačka Gretell Morenová. I ona se může těšit na zápasy evropského poháru, KP Brno se totiž vrací do CEV Cupu. V prosinci se brněnský celek střetne s řeckým týmem PAOK Thessaloniki. „Letošní kalendář je obrovsky vytížený, protože do extraligy přibylo ukrajinské mužstvo SC Prometey Dnipro. PAOK výrazně posílil, má v CEV Cupu velké plány. My budeme první překážkou, o to větší to ale bude výzva,“ doplnil Nezhoda.

CHYSTAJÍ SE I BASKETBALISTKY

Už v pondělí pak svou přípravu na novou sezonu odstartují královopolské basketbalistky. Na začátku září se zúčastní tradičního mezinárodního turnaje Jersey Cup, ve kterém se představí v konkurenci pražského USK, Žabin Brno, slovenského Ružomberoku nebo maďarské Šoproně.

Soupiska KP Brno



Smečařky: Magdalena Bukovská, Simona Jelínková, Zuzana Kamasová, Denisa Pavlíková.

Libera: Daniela Digrinová, Lucie Šmardová.

Blokařky: Tereza Hrušecká, Ela Koulisiani.

Nahrávačky: Gretell Morenová, Kateřina Pelikánová.

Univerzálky: Simona Nikolova, Marie Rožnovjáková.



Realizační tým

Hlavní trenér: Erik Nezhoda.

Asistent trenéra: Luděk Grabovský.

Asistent trenéra, statistik: Martin Štětka