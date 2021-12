V cíli přispěchal jako první k ležící Samkové a napadlo ho, že dvojnásobnou olympijskou medailistku potkalo něco závažného. „Hned mi proběhlo hlavou, že asi nezůstala ležet, protože má radost. Ale netušil jsem, že to bude tak vážné. Brečela, tak jsem se jen ptal, co jí je. Nějak jsme jí sundali prkno, zavolali mediky a snažili se ji trochu zklidnit,“ líčí pětadvacetiletý český reprezentant.

Druhý den ji s týmem navštívil v tamní nemocnici. „Náladu měla docela dobrou. Je to silná osobnost a myslím, že si poradí i s takovými peripetiemi. Jen doufejme, že se zranění co nejrychleji zahojí a bude to dobré. Psychicky je připravená a bude dál bojovat,“ míní Kubičík.

Samková už má po operaci, v nohách šrouby, ale její olympijský start v Pekingu je ohrožený. Individuální závod ve snowboardcrossu je na programu už 9. února. „Věřím, že Evka olympiádu stihne. Nedá se to říct s jistotou, ale může to dát,“ přemítá Kubičík.

Brněnský závodník usiluje o účast na druhých zimních olympijských hrách a má velkou šanci, aby se do Číny kvalifikoval. „Jistotu ještě úplně nemám, ale je to na dobré cestě. Nominace se uzavírá až 16. ledna, pak se dá definitivně říct, kdo jede,“ povídá. „Do olympijského žebříčku se sčítají výsledky ze světového poháru a mistrovství světa za dva a půl roku,“ vysvětluje.

V individuálním závodě v rakouském Montafonu obsadil 23. příčku. Přestože už v kariéře dvakrát skončil ve světovém poháru jedenáctý, jde o slušný počin na první podnik sezony. „Vracel jsem se po zranění, měsíc jsem nemohl ani trénovat, takže to bylo náročné,“ přibližuje.

POTÍŽE SE ZÁDY

Z pádu v přípravě si Kubičík odnesl otřes mozku a potíže se zády, které se ho drží. „Měl jsem sice problém s viděním, ale to se vyléčilo poměrně rychle. Se zády jsem měl potíže dlouho a při týmovém závodě jsem si je obnovil. Před víkendovým dalším světovým pohárem se fyzicky necítím vůbec dobře, ale dám do toho, co půjde,“ vyhlíží Kubičík závody v italském středisku Cervinia.

V Rakousku navíc čeští snowboardcrossaři bojovali s hustým sněžením a mazáním prken. „Ani v týmovém závodě se mi nejelo moc dobře, naštěstí Evce docela ano. Den před týmovým závodem si zapomněla při dopingové kontrole snowboard nahoře na kopci, takže použila prkno ze dne předtím. Já měl aktuální prkno a moc to nesedlo,“ říká Kubičík, který by měl týmový závod absolvovat i v Číně.

Při premiéře pod pěti kruhy v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 obsadil 35. příčku, v Pekingu pomýšlí na lepší umístění. „Samozřejmě, už jsem fyzicky vyspělejší. V Koreji jsem bojoval taky po zranění, protože jsem před olympiádou spadl stejně jako teď Evka v Montafonu. Vyhodil jsem si rameno a stejný doktor, jaký operoval Evu (Christian Schenk – pozn. red.) mě taky chtěl operovat a říkal, ať na olympiádu zapomenu. Už jsem měl rameno jednou vyhozené a zákrok jsem odkládal. Volal jsem doktorovi v Česku, který mi řekl, že to je podobné jako při prvním úrazu a bude to jakž takž fungovat,“ přibližuje Kubičík.

Zákrok tak podstoupil až po olympijské sezoně. „Mám pocit, že zranění člověka i tak ovlivňuje, nejde do toho úplně, i když si myslí, že jde. Může ho v hlavě brzdit,“ vrací se k minulé olympiádě.

Do Pekingu ovšem zamíří o dost zkušenější. „Stát se může cokoli, ale nechci házet nějaká čísla. Záleží, jak mi sedne trať, jaká bude aktuální forma, pak můžou být ambice nejvyšší. Je škoda, že jsem si olympijskou trať nevyzkoušel letos na podzim kvůli úrazu, ale byl jsem tam jako trenér a aspoň ji trochu nakoukal. Myslím, že by to mohlo fungovat,“ doufá Kubičík.