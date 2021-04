Po obvodu vyholená hlava a stažený pruh vlasů na temeni odkazují na mongkon, z provazu upletenou čelenku, se kterou vstupují do ringu thajboxeři. „Tuhle ideu jsme měl v hlavě nějakou dobu. Narazil jsem na jeden obrázek thajského zápasníka a jeho účes připomínal mongkon, který se rituálně nosí před zápasem, udělá se čistě jen taková vysílačka,“ popsal inspiraci Procházka.

Zpočátku si na novou vizáž musel zvyknout. „Měl jsem stažený ksicht, úplně mi to vytahovalo obličej, ale teď už to jen příjemně pne. Přišlo mi to na zápas jako ideální válečnický účes. Doufám, že je dostatečně šílený,“ usmál se bojovník z klubu Jetsaam Gym Brno.

Se svými trenéry odlétá v úterý ráno vstříc největší výzvě dosavadní kariéry. V americkém Las Vegas se 1. května utká s Dominickem Reyesem, dvojkou žebříčku polotěžké váhy do 93 kilogramů. „Cítím se skvěle. Zvolil jsem v přípravě to, co vždycky fungovalo, takže jsem dělal, co se mi řekne a vůbec jsem do toho nezasahoval,“ prohlásil Procházka, který pochází z Hostěradic na Znojemsku.

V červenci prožil skvělý debut v UFC, když ve druhém kole knokautoval zkušeného švýcarského protivníka Volkana Oezdemira. Jenže Kaliforňan Reyes bude tvrdší zkouška. „Při prvním zápase jsem se cítil uvolněněji než teď, je to spíš dané soupeřem. Ne že bych ho bral vážněji než Volkana, ale Dominick Reyes má větší zkušenosti, cítím z něj mnohem větší zápasnické IQ. Umí nad situacemi přemýšlet a otáčet scénáře zápasu. Cítím napětí, za což jsem svým způsobem rád, protože mě to dokáže vybudit k nejlepším výkonům,“ povídal osmadvacetiletý český gladiátor.

DVOUMĚSÍČNÍ ODKLAD

Původně se měl souboj uskutečnit na konci února, jenže kvůli zranění Reyese došlo k odkladu. Procházka dobu využil na přípravu. „Dva měsíce navíc jsme vzali pozitivně. Jirka si odpočinul a pak jsme se posunuli o kousek dál. Dělali jsme na věcech, které se nám nelíbily. Rozvrhli jsme vše tak, aby z toho vyplynula dokonalá příprava. Víc jsme pro to udělat nemohli, míň taky ne, všechno je akorát,“ uvedl hlavní trenér Martin Karaivanov.

Svého svěřence chystá na všechny scénáře, nerozhodí ho ani plná porce pěti pětiminutových kol. „Nejvíc nás proškolila organizace Rizin, kde byla desetiminutová kola. Co se týče fyzické kondice, odolnosti a hlavy, je Jiří excelentně připravený. Pět kol po pěti minutách bez problémů zvládne,“ potvrdil druhý Procházkův kouč Jaroslav Hovězák.

Brněnský bijec absolvoval tvrdé sparingy, mimo jiné se střetával také s brněnským thajboxerem Matějem Peňázem, který ho připravoval na opačný gard Reyese. „V postoji je Matěj Peňáz dle mého názoru určitě lepší než Reyes. V České republice a možná ani v Evropě jsem nemohl mít lepšího sparinga,“ uznal bojovník přezdívaný Denisa.

Procházka se dočkal jako první český zástupce pocty, když nastoupí v hlavním zápase galavečera organizace UFC. „Zatím jsem to do sebe nenechal proniknout. Bude to velké, ale bez diváků, jen kamery, takže to beru jako další zápas, nic většího,“ oznámil brněnský zápasník.

Pokud 1. května zdolá jedenatřicetiletého Američana, který si říká Ničitel, přiblíží se Procházka vysněnému souboji o titul v polotěžké divizi UFC.