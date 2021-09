Kalašnik prohrál na konci prosince při galavečeru Oktagon 19 v Brně na body se španělským bijcem Tatem Primerou. Od té doby však změnil přístup ke smíšenému bojovému umění. „Pracuji jen na půl úvazku, zařadil jsem dvoufázové tréninky a začal jsem se opravdu cítit jako profesionální sportovec. Víc do toho šlapu, kuriózně mi porážka asi nejvíc pomohla k tomu, kde jsem teď, beru MMA ještě vážněji,“ uvedl sedmadvacetiletý Kalašnik.

A úspěch se dostavil v květnu, kdy porazil Tomáše Bola ze Slovenska. Jenže už v sobotu večer ho při Oktagonu 28 v pražské hale O2 Universum čeká mnohem tvrdší protivník. Hrozivý německý „Kelt“ Christian Jungwirth. „Určitě si musím dávat pozor na jeho agresi, tlak dopředu, má sílu. Potřebuji najít kontramedicínu na tyhle tři věci. Myslím, že se mi to povede, protože do přípravy jsem dal maximum a hodnotím ji jako jednu z nejlepších,“ pronesl bojovník, který pochází z Ukrajiny, ale od dvou let žije v České republice.

Trénoval na maximum, podle svých slov se dostal i do mezních fyzických stavů. „Dával jsem do toho ještě dvakrát víc než minule, kluci se na mě ve sparingu střídali, tréninky pro mě byly těžší, už jsem se cítil na hraně. Když jsem přišel domů, nemohl jsem usnout z toho, jak mě bolelo celé tělo. Dal jsem do toho všechno, jen těžko se dalo dát víc. Mám opravdu čistou hlavu a jdu do toho,“ vyhlásil Kalašnik.

NĚMECKÝ BITKAŘ

Jungwirth má za sebou dvě prohry, ale je vyhlášený tvrďák a není moudré s ním chodit do přestřelky. „Je to bitkař, má atraktivní styl, což lidi mají rádi. Na druhou stranu si myslím, že soupeř se ještě nesetkal se zápasníkem, jako jsem já. Stylově mu asi nebudu sedět, což v jeho týmu dobře vědí, taky už ze zápasu jednou sešlo,“ uvedl brněnský bojovník.

Kalašnik je původem wrestler, takže mu sedí boj na zemi. „Budu pro něj nepříjemný soupeř, ale musím využít všechny moje zbraně a přednosti, tedy dlouhé ruce, přímky, můj wrestling, o nic jiného nejde. Je to padesát na padesát, zda půjdeme do bitky, ale on se mnou do ní stoprocentně taky nechce jít,“ uvažoval.

Kalašnikovi prospívá, že v Jetsaam Gymu trénuje také s nejlepším bojovníkem MMA u nás Jiřím Procházkou. „Vždycky mě vyhecuje k lepšímu výkonu a snaží se poradit, buď pochválí, nebo řekne, že některé věci musím dělat jinak. Je to takový starší brácha. Mám se od něj co učit, jako my všichni v Jetsaamu, tak i v republice,“ poznamenal.

Hlavně po psychické stránce je Procházka velký mentor. „Když nemůžu a jsem úplně unavený, tak si řeknu, co by v takové situaci udělal Jiří? Pak zase zapnu na sto procent. Hlavně v mentálním nastavení je vzor a určitě je super mít takového člověka poblíž v gymu a jako kamaráda,“ ocenil Kalašnik.