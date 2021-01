Ve druhé nejprestižnější soutěži evropských týmů žen prověří Královopolanky jako první polský Gorzów. Duel odstartuje v šest hodin večer. „Gorzów má velké individuality, je silný pod košem a má dobrý perimetr. Má ale šest sedm basketbalistek, které mohou hrát, takže doufám, že využijeme naší rotace a že je přejedeme fyzicky,“ přál si kouč brněnského celku Dušan Medvecký.

V polském týmu patří mezi největší hvězdy bulharská hráčka Borislava Hristovová a americké basketbalistky Megan Gustafsonová a Shatori Walker-Kimbroughová. Ta se stala v roce 2019 vítězkou slavné ženské NBA. „Můžu sázet jen na týmovou práci, protože tady nemáme hvězdu z NBA. Můžeme zvítězit jen jako tým, ne jako banda individualit,“ poznamenal Medvecký, pro kterého půjde v pozici kouče KPo druhou eurocupovou účast.

Královo Pole s ohledem na konkurenci v základní skupině D, kde ho kromě Gorzówa potrápí ještě MBA Moskva a turecký Elazig, přivedlo pro letošní sezonu posily. Američanka Teniya Ann Pageová je momentálně osmá nejvíc bodující hráčka Ženské basketbalové ligy, po Novém roce se k týmu připojila zkušená reprezentační pivotka Renáta Březinová. „Renáta i Tee jsou dobré a zkušené hráčky, nicméně basketbalová dovednost je teď na straně Gorzówa,“ podotkl Medvecký.

Program EuroCupu v brněnské hale ve Vodově ulici:

úterý

v 15 hodin: MBA Moskva – Elazig Il Ozel Idare

v 18 hodin: Gorzów – KP Brno

čtvrtek

v 15 hodin: Elazig Il Ozel Idare – Gorzów

v 18 hodin: KP Brno – MBA Moskva

pátek

v 15 hodin: MBA Moskva – Gorzów

v 18 hodin: KP Brno – Elazig Il Ozel Idare

Navíc Březinová odehrála v brněnském dresu zatím jen tři ligová utkání. „Naše pivotky umějí vystřelit, ale většinou po cloně sbíhají pod koš, zato Renča hodně odstupuje na otevřenou střelu za tři. Ještě si to celé trochu sedá, ale zvykáme si,“ přiznala čtyřiadvacetiletá reprezentantka Beránková.

Formu a připravenost Králova Pole prověřilo minulou středu USK Praha. Jedinému českému zástupci v Eurolize podlehly Brňanky 57:89, což je druhá nejnižší výhra pražského celku v této sezoně. „Dvacet minut jsme hráli výborně a byli jsme mu vyrovnaným soupeřem. Dalších patnáct dvacet minut jsme zapomněli na to, že umíme hrát basketbal a byli jsme hodně ustrašení. Holky měly ze soupeře respekt, ale pochopily, že můžeme hrát s každým. Všichni jsou jen z masa a kostí,“ burcoval Medvecký.

Z brněnské základní skupiny D postoupí do osmifinále dva nejlepší celky. Za hlavního favorita platí především turecký Elazig, se kterým KP hraje svůj poslední zápas ve skupině. „Rozpočtově jsme asi někde jinde než tyhle kluby. Určitě nejdeme do EuroCupu v roli favorita, ale můžeme překvapit a doufám, že překvapíme,“ uvedl Medvecký.

Jeho tým je kvůli koronavirovým opatřením od neděle uzavřený v bublině na hotelu. Autobusem se akorát přesouvá na dopolední, případně odpolední trénink či zápas, pokaždé do devět set metrů vzdálené brněnské haly ve Vodově ulici. „Naše výhoda je, že známe halu. Bohužel nám nepomůžou diváci. S nimi jsou zápasy veselejší a atmosféra by nás nabudila k lepším výkonům. Nicméně je to pro každého stejné,“ dodal Medvecký.