V duelu prohrávali o dva sety, nakonec však po velkém obratu soupeře udolali. „Vstoupili jsme do toho trochu ustrašeně, naopak Zlín hrál odvážně. Byli tam kluci, co ještě loni hráli s námi a chtěli se ukázat. Na vývoj jsme reagovali prostřídáním, podařilo se nám trochu přeskupit síly. Na post diagonálního hráče nastoupil Matouš Drahoňovský a tím jsme hru trochu oživili. Další dva sety jsme byli lepší útočně i na podání, tie break pak už byla taková loterie, kdy rozhodovaly maličkosti,“ zhodnotil kouč Brňanů Ondřej Marek.

Ten věří, že triumf před vlastními fanoušky jeho svěřence nakopne. „Potřebujeme, aby v našem projevu bylo víc jistoty. Před týdnem jsme s Prahou prohráli 1:3 v prakticky vyrovnaném utkání, kdy jsme třetí a čtvrtý set ztratili o dva míče. Doufám, že se od sobotní výhry odrazíme a budeme předvádět lepší výkony než doposud,“ vyhlásil.

Brňanům patří po třinácti odehraných zápasech v extraligové tabulce osmá příčka. Před sezonou přitom hleděli k vyšším patrům. „Po minulé sezóně jsme proměnili kádr a mysleli si, že budeme hrát trochu výš. Zatím se to bohužel nedařilo, nezafungovaly nám některé vazby, zejména ta mezi nahrávajícím a diagonálním hráčem. Proto se trápíme a hledáme různé alternativy, jak s tím pohnout,“ přiblížil Marek.

Z pozice diagonálního hráče získali Jihomoravané proti Zlínu čtyři body, ten zlínský se přitom prosadil pětadvacetkrát. „Diagonální hráč by měl být takový zabiják, hrát z těžkých nahrávek a dělat prakticky nejvíc bodů. To se nám nedaří, ale žádnou posilu zatím nehledáme. Jsme ve fázi, kdy dáváme příležitost mladým hráčům a zkusíme to dohrát s nimi, abychom si je připravili na příští sezonu,“ dodal lodivod.

Jinak je ovšem s přístupem týmu spokojen. „Kluky musím pochválit, dobře pracují, a to je první krok. Motivace problém není, na tréninku šlapou výborně, jen se musíme dostat do větší pohody,“ uzavřel.

Volejbal Brno – VSC Fatra Zlín 3:2 (18:25, 21:25, 25:17, 25:21, 19:17)

Rozhodčí: Možnár, Spáčil.

Diváci: 380.

Volejbal Brno: Janků, Janečka, Da Silva, Hrazdira, Crins, Kovalchuk, libero Kop. Střídali: Bukáček, M. Toman, Hrazdira, Zmrhal, Kočvara.

VSC Fatra Zlín: Pražák, Truong, Čeketa, Čechmánek, Římal, Kozák, libero Vodička. Střídali: Šulc, L. Toman, Adamec, Gálík, Pavlovský.

Jaroslav Galba