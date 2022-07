Mezi ženami je pak jasnou favoritkou Lenka Štěrbová z pražských Bohemians, která také obhajuje vítězství, navíc jasně vede český pohár. „Musím uznat, že Štěrbové jen těžko někdo konkuruje, měla by vyhrát,“ popsal Povolný.

Přes Mikulov na Hlínu a na Špilberk. Na kolo sedne i hvězdný Australan Hansen

Nejstarší český plavecký maraton se dřív plaval i na delší vzdálenosti, organizátoři však trasy zkrátili. „Původně totiž mistrovství Evropy i světa byla na pětadvacet a dvacet kilometrů, proto jsme i my měli stejné kategorie. Desetikilometrovou trať preferujeme od té doby, co stejnou vzdálenost pořadatelé zařadili do olympijského programu,“ uvedl Povolný.

Plavci začínají z loděnice Českého veslařského klubu, následně v hlavním závodě obkrouží šest kol. Celou dobu se přitom drží při levém břehu přehrady. „Pár let jsme zkoušeli i pravý břeh, ale tam byl problém s křižováním lodí. Už první ročníky ale začínaly odtud, kde se startuje i teď,“ sdělil hlavní pořadatel.

Organizátoři opět očekávají početnou účast. Do čtvrtka se na hlavní desetikilometrový závod nahlásilo jedenadvacet mužů a devatenáct žen, větší zájem byl o poloviční trať. Na ni se zapsalo přes sto plavců, proto pořadatelé museli oddělit časy startů mužů a žen. „Je možné, že číslo ještě naroste, někdo může přijet i v den závodu,“ vylíčil Povolný. Na nejkratší kilometrovou trať se mohou nahlásit i zájemci z řad veřejnosti, často se účastní i děti.

Kromě zájmu dětí se najdou i opačné extrémy, na pětikilometrové trati se představí dvaasedmdesátiletá Vlasta Čudanová. „Uplavala by i dvojnásobnou vzdálenost, ale nestíhá limit, který jsme nastavili na dokončení závodu. Tím jsme ji trochu naštvali,“ smál se Povolný. V mužích se pak na start postaví šestašedesátiletý Pavel Pinta.

Hlavní závod je současně Memoriálem Michala Šindeláře. Ten v sedmdesátých letech čtyřikrát vyhrál český pohár a v roce 1990 jako trenér dovedl plavce Michala Špačka k titulu vicemistra Evropy. Šindelář zemřel před pěti lety v Bělehradu těsně poté, co doplaval tamní maraton. Pětikilometrový závod se poprvé koná pod názvem Memoriál Kamila Čepeláka – muže, který založil značku Born To Swim a zemřel několik dní po dovršení čtyřicátých narozenin.

Garoma+ maratón



Neděle 10. července na Brněnské přehradě v loděnici ČVK na levé straně

Program:

11.45: start závodu na

10 kilometrů (Memoriál Michala Šindeláře)

13.20: start závodu mužů na 5 kilometrů (Memoriál Kamila Čepeláka)

13.30: start závodu žen na 5 kilometrů

15.30: start závodu na 1 kilometr