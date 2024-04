Tisícovka závodníků využila online registraci a přihlásila se do jedenáctého ročníku CRAFT Brněnského půlmaratonu, desítky a pětky. Jak už název vypovídá, nepoběží všichni stejnou distanci.

Brněnský půlmaraton na výstavišti | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Největší díl závodníků však v neděli od jedenácti hodin dopoledne vyrazí z brněnského velodromu do půlmaratonské distance dlouhé 21,097 kilometrů. „Půlmaratonci tvoří většinu přihlášených, je jich 606, dalších 236 závodníků poběží desítku a 120 pětku, zbytek jsou děti,“ popsal v pátek rozložení přihlášek ředitel závodu Aleš Čtvrtníček z BehejBrno.com.

Na účastníky půlmaratonské trati čekají stejně jako v loňském roce čtyři okruhy vedené přes areál výstaviště. Start a cíl je na velodromu. Pořadatelé se při plánování trasy museli vypořádat s omezeními kvůli stavbě multifunkční arény. „Věříme, že trať veletržním areálem bude hezká, snažili jsme se ji naplánovat co nejlépe a jsou tam pěkná místa, na která se lidé běžně nedostanou,“ podotkl Čtvrtníček. „Příští rok to bude lepší, některé práce by měly být hotové a měli bychom se dostat zase někam jinam,“ předeslal.

Brněnský půlmaraton každopádně přilákal o třetinu víc účastníků než v loňském roce a také letos mají k dispozici patřičné zázemí i občerstvení. „V cíli se mohou běžci těšit nejen na medaile, ale dostanou například koláčky, chleba se sádlem a cibulí nebo čerstvý jablečný mošt. Všeho bude dost, na každého se dostane. Chceme si společně udělat pohodový sportovní den,“ nalákal ředitel.

Organizátoři jsou připravení také na teplé počasí. Zájemci o start se mohou hlásit ještě v neděli půl hodiny před startem. Přihláška na půlmaraton stojí na místě 1200 korun.