A povedlo se. Brňané skončili po nadstavbové části ve skupině A1 na čtvrtém místě a po třinácti letech okusí souboje v play-off Národní basketbalové ligy. Zatímco Pardubice jdou dál ze šesté pozice. „Se svým rozhodnutím jsem spokojený a jsem hlavně rád, že to potvrzují i výsledky,“ hlásil čtyřiadvacetiletý rozehrávač.

Ten se v tomto ligovém ročníku stal nejvytíženějším hráčem brněnského celku, když odehrál v průměru téměř devětadvacet minut na utkání. Na východě Čech ovšem v minulé sezoně dostal na palubovce prostor i víc než půl hodiny. „S minutáží v Brně jsem spokojený. I když některé zápasy byly už rozhodnuté a já jsem hrál míň, protože dostali víc prostoru mladí kluci, nebyl jsem naštvaný. Pro ně je to taky super příležitost,“ podotkl Půlpán.

V kádru kouče Lubomíra Růžičky se téměř okamžitě posunul do role lídra týmu. „S takovou úlohou jsem do Brna už přicházel a trenéři ji po mně vyžadovali. Chvíli jsem se s tou pozicí pral, protože nejsem úplně extrovert, ale postupem času se to lepšilo. Myslím, že teď mě už kluci berou i s tím, že sice nejsem nejstarší, ale že nějaké zkušenosti mám,“ pravil 191 centimetrů vysoký hráč.

Zápasy čtvrtfinálové série s USK Praha:

1. zápas:

27. dubna v 20.15 (doma)

2. zápas

28. dubna v 18.00 (doma)

3. zápas:

1. května v 17.30 (venku)

4. zápas:

2. května v 17.30 (venku)

5. zápas

5. května v 18.00 (doma)

V brněnském celku je totiž řada basketbalistů, kteří na první starty v play-off nejvyšší české soutěže stále čekají. Půlpán jich zaznamenal už jedenapadesát. „Neřekl bych, že play-off je extrémně jiné než základní část. Určitě ale ty zápasy budou hodně o taktice a jde v nich pokaždé jen o výsledek. Rozhodne se, jestli sezona bude nakonec úspěšná, nebo ne,“ zdůraznil Půlpán, jenž má v této sezoně v průměru jedenáct bodů na duel.

Přestože Basket v nadstavbové části zvítězil jen třikrát v deseti zápasech, udržel nakonec i díky prohře USK Praha s Opavou 82:97 v posledním duelu před play-off čtvrté místo. Do prvního zápasu čtvrtfinálové série, která se hraje na tři vítězství, nastoupí v úterý ve čtvrt na devět večer v brněnské hale ve Vodově ulici. „Začínat v domácím prostředí je rozhodně výhoda, protože hala USK je hodně specifická a nehraje se tam vůbec dobře. Věřím, že toho dokážeme využít a sérii zvládneme,“ poznamenal Půlpán.

Mezi hlavní opory USK se řadí bezesporu rozehrávač Ondřej Sehnal a nová posila, kterou je sedmatřicetiletý Blake Schilb. „Praha nám jako soupeř sedí a věřím, že ukážeme kvality a porazíme ji,“ přál si asistent brněnského kouče Luboš Bartoň.

Schilb, Američan s českým pasem, se připojil k pražskému celku na začátku dubna. „Se Schilbel jsem se setkal v repre a určitě může být x faktor týmu. Už není takový, aby na hřišti běhal, ale hraje to spíš na zkušenosti. Musíme si na něj dávat tajy pozor, protože když se do toho dostane, je pak těžké ho zastavit,“ upozornil Půlpán.

A jaký je pro Brňany cíl? „Dostat přes první kolo a pak se uvidí, na koho narazíme v semifinále. Nejdůležitější ale je se nyní soustředit na USK a dostat se dál. To bych bral jako obrovský úspěch pro klub," dodal Půlpán.