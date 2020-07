Po třech letech ve Svitavách se třiadvacetiletý rodák z Prahy rozhodl přesunout do Brna, kde podepsal smlouvu na tři roky. Po Viktoru Půlpánovi jde už o druhou reprezentační akvizici pro novou sezonu, za národní tým naskočil také stávající brněnský hráč Radek Farský. „Líbí se mi, jakým směrem se klub ubírá a že se chce vyvíjet. Jsem rád, že toho mohu být součástí. Po třech letech ve Svitavách už jsem taky hledal nový impulz. Povedlo se vše domluvit díky Kamilu Řeřábkovi z PP group. Roli hrál rovněž trenér Lubomír Růžička. Líbí se mi na něm, jak je ambiciózní, v tomto jsme si podobní,“ poznamenal Puršl.

Třiadvacetiletý pivot patřil mezi nejblyštivější talenty českého basketbalu. Pět let vyrůstal v zemi bezedným košům zaslíbené Španělsku, kde získal statut domácího hráče. V dresu Zaragozy dvakrát naskočil do tamější prestižní nejvyšší soutěže, převážně hrál ovšem v záložním týmu. Ve dvaceti se vrátil na české palubovky do Svitav. „Ve Španělsku to bylo skvělé, považuji ho za svůj druhý domov. I když byl v patnácti přechod trochu těžký, protože jsem se přesunul z bezstarostného prostředí do hodně soutěživé atmosféry, dost mě to naučilo. Hodně mi pomáhali i kluci, s kterými jsem tam byl a že jsem se upnul k nějakému cíli,“ poznamenal Puršl.

Temperamentní země na Pyrenejském poloostrově mu učarovala, ostatně Španělsko si užívá i v těchto dnech. „Vracím se za svými kamarády a známými, kteří mi tu zůstali. Většinou po sezoně se vždy snažím Španělsko navštívit a podívat se s nimi zas na nějaké nové místo, kde jsem ještě nebyl. Líbí se mi na tamních lidech, že jsou takoví bezstarostní, což je samozřejmě někdy i na škodu,“ uvedl pražský rodák.

Do Španělska se Puršl hodlá jednou vrátit také jako hráč. „Rozhodně je to jeden z mých cílů, mojí výhodou může být, že mám statut španělského hráče. Beru vše ale krůček po krůčku, teď se soustředím na Brno,“ podotkl třiadvacetiletý pivot.

Svitavám dopomohl k vývoji, kdy se původně provinční klub zařadil mezi elitu, například v minulém předčasně skončeném ročníku obsadil tým třetí pozici, nyní chce Puršl podobně pomoci i Jihomoravanům. „Klub jsem si vybral hlavně kvůli basketbalové stránce, ale jsem taky rád, že se přestěhuju do většího města. I když jsem bydlel ve Svitavách rád, tak v v Brně zažiji jiný způsob života,“ dodal.