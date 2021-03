K vítězství 101:99 po prodloužení přispěl třiceti body a dvaceti doskoky. „Takový výkon se jen tak nevidí. Navíc ho Šimon předvedl v zápase, kdy jsme hráli proti druhému týmu tabulky a na hřišti, kde se těžko vyhrává. O to cennější je,“ podotkl asistent brněnského kouče Luboš Bartoň.

Čtyřiadvacetiletý pražský rodák je momentálně po Viktoru Půlpánovi druhým nejvytěžovanějším hráčem brněnského týmu. V průměru na zápas odehraje 28,2 minuty. „Dostal jsem v Opavě spoustu minut od trenéra, byl jsem na hřišti převážnou část zápasu (35 minut a 25 sekund – pozn. red.). Cítil jsem se fakt dobře a hrál jsem tak, jak jsem jen mohl. Upřímně ale nevím, co za mým výkonem stálo,“ usmál se Puršl.

Šimon Puršl

narozen: 29. 1. 1997

pozice: pivot

výška: 206 centimetrů

současný klub: Basket Brno

bývalé kluby: Sparta, Zaragoza (Španělsko), Svitavy

statistiky v této sezoně:

počet utkání: 20

průměrný počet bodů na zápas: 14,8

průměrný počet doskoků: 9,7 (2. místo v lize)

užitečnost: 20,4

Bývalý hráč Sparty, španělské Zaragozy a Svitav přitom ještě v pondělí oblékl reprezentační dres při vítězství 91:86 nad Belgií v Litvě. Do Brna dorazil ve středu. „Bylo to náročné, protože cestování je teď kvůli Covidu hodně zdlouhavé, víc než obvykle. Na nás všech z reprezentace se navíc podepsalo, že jsme byli deset dní zavřeni na pokoji a nemohli nic dělat. Čerstvý vzduch jsme měli jen na deseti metrech z autobusu do haly a hotelu. Bylo to hodně vysilující. Jak jsem se ale vrátil do svého prostředí, načerpal jsem rychle energii a v sobotu byl na zápas připravený,“ líčil Puršl.

Brněnský basketbalista ve Vilniusu naskočil do obou závěrečných duelů evropské kvalifikace. V prvním z nich proti Litvě, které Češi podlehli 74:94, zaznamenal dvanáct bodů za třináct minut a dvanáct sekund. Proti Belgii pak po osmi minutách a pětatřiceti sekundách vyšel bodově naprázdno. „Šimon měl dobré reprezentační okno, odvedl slušnou práci. Jsem rád, že se vrátil a hned proti Opavě dominoval. Je na něm neustále vidět zlepšení a pořád může být ještě lepší. Sobotní výkon jemu i týmu dodá sebevědomí,“ pravil Bartoň.

Puršlovi v této sezoně patří v ligových statistikách dvanácté místo v užitečnosti, v doskocích je druhý za Petrem Boháčikem z Ostravy. „Šimon je silný ve hře v dolním postavení, má přes sto deset kilo, dobrou výbušnost a slušné zakončení kolem bedny. V naší lize je málo hráčů, kteří ho můžou zastavit, proto ho soupeři zdvojují. Když se nám podaří mu dostat balon do dobrých pozic víckrát, bude ještě efektivnější,“ zmínil Bartoň.

V aktuálním ročníku Národní basketbalové ligy se daří nejen Puršlovi, ale také Basketu. Po prvním utkání v nadstavbové skupině A1 mu patří čtvrté místo. Přitom v létě jeho kádr doznal řadu změn. „Brno má dobrý tým. Jsem rád, že jsem se k němu připojil. Všechno si sedá, ale je to spíš běh na delší trať, i když se pomalu zlepšujeme a prokazujeme, že jsme kvalitní mužstvo,“ uvedl Puršl.

Brňany čeká další duel v nadstavbové části zítra od půl šesté večer, kdy se střetnou s Pardubicemi. „Soustředíme se, abychom udrželi aspoň čtvrtou příčku a play-off začali doma,“ dodal Puršl.