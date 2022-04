Jaká je nálada v kabině po rozhodujícím sedmém zápase s Pardubicemi?

Tohle pro nás bylo hodně důležité, tak nějak se čtvrtečním zápasem dělila sezona, jestli bude úspěšná, nebo ne. Takže samozřejmě máme radost, ale není to pro nás ještě úplně konec. Jde o takový další stupínek.

Série byla vyrovnaná. Jak hodnotíte čtvrtfinálovou bitvu?

Bylo to hodně vydřené. Ideální by bylo, kdyby dopadla pro nás trochu jinak, abychom si ušetřili síly a nezranili si našeho hlavního rozehrávače (Viktora Půlpána – pozn. red.). Vložili jsme do toho sice hodně úsilí, ale zvládli to.

V sérii ani jednou nevyhrál hostující tým, v Pardubicích jste uspěli v této sezoně pouze jednou. Čím to je?

Upřímně sám nevím, proč byl v těch zápasech tak markantní rozdíl, když mužstvo hrálo doma. V Pardubicích moc nevyhráváme a bylo to znovu vidět. Domácí fanoušci oběma týmům určitě pomáhají, a proto se pak cítí jinak, je daleko sebevědomější.

Máte za sebou sedm zápasů v play-off. Jak se cítíte fyzicky?

Bylo to dlouhé, těžké a síly nám série určitě vzala. Myslím ale, že jak jsme postoupili, zase nás to trochu naburcuje. Domácí zápasy jsme si neskutečně užívali, chodilo na nás hodně fanoušků, takže věřím, že ještě najdeme síly a budeme bojovat dál.

I v minulém ročníku jste ve čtvrtfinále absolvovali sedm zápasů, tehdy s USK Praha. Víte už proto, do čeho jdete?

Myslím, že s tím máme dost zkušeností nejen z minulé sezony, ale i z této. V Severské lize jsme hráli často dva zápasy za sebou, teď hodně utkání také v play-off. V tomhle jsme hodně zkušení a myslím, že to zvládneme.

Zdá se, že v play-off jsou někteří hráči v ideální formě, třeba kapitán Jakub Krakovič táhne mužstvo. Cítíte, že výkonnost stále stoupá?

Samozřejmě svým způsobem graduje, je konec sezony a teď je ten čas, kdy musíme táhnout za jeden provaz a urvat každé vítězství. Motivace je vyšší, ale myslím, že tým je kvalitní a když se někomu nedaří, zastoupí ho další. A Kuba Krakovič je hodně namotivovaný, chce do Brna dotáhnout medaili, takže je vidět, jak hraje s velkou silou a energií.

Vy jste patřil proti Pardubicím k nejvíc bodujícím hráčům brněnského celku. I vaše forma graduje?

Těžko se mi to posuzuje. Pro mě je spíš hlavní, že jak jsem byl na začátku sezony po zraněný, těžko se mi do toho dostávalo. V sezoně, jak se zlepšoval můj vyzický stav, byla lepší i moje hra.



Podruhé v řadě jste v semifinále, o čem to vypovídá?

Že už dva roky děláme něco správně. Jsme za to rádi, že po letech, kdy se v Brně nehrálo ideálně, tak se to zvedlo. Klub, trenéři i hráči dělají svou práci a daří se nám.

Na zápasy s Pardubicemi dorazila do haly víc než tisícovka fanoušků. Strhla se v Brně basketbalová euforie?

Jako tým si to užíváme a je pravda, že v sezoně až taková atmosféra nebyla. Za diváky jsme vždycky rádi, i na základní část byla dobrá návštěvnost, ale když se teď hala Vodova zaplní, je to o něčem jiném. Lidi fandí a nás pak basket taky víc baví.