Po nepříjemném zásahu do oka byl Milan Paleš otřesený, ale dokázal se z něj oklepat a ve třetím finálovém kole poslal Michaela Krčmáře k zemi. To byl jeden z nejdůležitějších momentů, které rozhodly o vítězství slovenského thajboxera Paleše v projektu organizace Oktagon s názvem Underground: Last man standing.

Oktagon v Brně uspořádal pyramidu thajboxerů o čtvrt milionu korun (vpravo Tomáš Hron). | Foto: Oktagon MMA

Jako poslední zůstal po třech zápasech pyramidy v brněnské Zoner Bobyhall stát na nohou Paleš a získal prémii deset tisíc eur, tedy čtvrt milionu korun. Poražený finalista si odnáší šest tisíc eur. „Asi jste si všichni všimli, že jsem celé druhé kolo prospal. Nastartoval mě až úder, který poslal Michaela do počítání, bez toho bych nevyhrál. Ještě teď se mi dívá přes oko špatně, je to dost velké omezení, zvlášť na levou ruku. Michael by jinak určitě nezaváhal a všechno by mi spočítal,“ popsal klíčové chvíle finále Paleš.