Jak po vánočních svátcích bleskově shodit přebytečná kila? Poradit mohou třeba zápasníci ve smíšeném bojovém umění MMA. Jenže asi málokdo by se odvážil k takovém drastickému trýznění vlastního těla.

Trénink Vladimíra Lengála a Radka Roušala v klubu Muay Thai Brno. | Video: Sabir Agalarov

Brněnský bijec Radek Roušal zvládl za tři hodiny srazit dokonce pět kilogramů. Musel, aby se vešel do váhové kategorie 66,3 kilogramů. V ní totiž v pátek nastoupí v pražské O2 areně do turnaje Oktagon 51. „Trochu jsem se trápil. Shazoval jsem dohromady deset kilo, ale posledních pět jsem musel udělat za tři hodiny. Vyšlo to na minutu přesně, tým už čekal přede dveřmi, když jsem vylézal z vany. Čekal jsem, že to půjde líp,“ přiznal Roušal.

Jak takové extrémní hubnutí vypadá? „Byl jsem půl hodiny v sauně, pak dvacet minut zabalený, tři minuty pauza a takhle čtyři kola. Mám sedmdesát sedm kilo, oproti Vémolovi, který má sto, to u mě jde trochu líp,“ připomněl Karlose Vémolu, jenž se utká se Samuelem Krištofičem ve váze do 88,5 kilogramů.

Vzhledem k tomu, že Roušala po vítězné premiéře v MMA čeká druhý duel už v pátek, svátky rozhodně v klidu neprožil. „Vánoce jsem vůbec neměl. Objel jsem jen rodinu, předal dárky, nějaké jsem přijal, a tím to skončilo. Byl jsem v nejhorším, závěrečných pět dní, takže přísná dieta bez soli, bez cukru,“ líčil.

Kapra sice nejí, cukroví by však ochutnal rád. Nemohl. „Chyběl mi ten klid, že si večer lehnu, dám si pohodičku se svařákem, užiju si vánoční atmosféru u pohádky,“ popsal osmadvacetiletý Roušal, který i na Štědrý den dvakrát trénoval.

Na zápas čeká dlouho, už na začátku listopadu měl nastoupit v anglickém Manchesteru, poté v Ostravě, dočká se až teď. „Všechno mi přeložili, soupeř se zranil, pak to odvolal, už jsem byl nešťastný. Příprava se prodlužovala, ze dvou a půl na čtyři měsíce. Byl jsem rozbitý, nepříjemný na všechny. Hrozně se těším, že už to bude za mnou,“ uvedl bojovník klubu Muay Thai Brno.

Jeho britský soupeř Kallum Parker zatím střihl čtyři profesionální zápasy a dva vyhrál, zkušenosti hovoří pro něj. „Zápasil v Cage Warriors, což je dobrá organizace. Má bohatou amatérskou minulost, já mám nula. Ale nesvazuji se ničím, zajímá mě přítomnost,“ povídal Roušal.

Síla brněnského bojovníka tkví v postoji, což si jistě uvědomuje i protivník. „Myslím, že mě bude chtít hodit na zem, ale pokusím se držet zápas v postoji. Připravoval jsem se na to, abych ubránil takedowny a pojedu bomby. Nejsem žádný hadí muž, budu agresivní, to je moje taktika celou kariéru,“ přiblížil.

Roušal věří ve vítězství, za které se odmění také jídlem. „Dám si smažák. Budu týden jíst a pak letím do Thajska na dovolenou. Tři, čtyři dny si dám volno, dobré jídlo, zregeneruji na sluníčku, ale spojím to i s trénováním,“ doplnil.

A jak vidí ostře sledovaný duel Vémoly s Krištofičem? Má slovenský „Pirát“ šanci proti favorizovanému „Terminátorovi"? „Jedinou šanci má v postoji, musí zachovat klidnou hlavu a držet zápas v postoji. Jakmile ho Vémola chytne na zemi, na 99,9 procent ho uválí. Může ho válet pět kol, ve wrestlingu nemá konkurenci. Krištofič musí být v pohybu, jako to udělal Attila Végh, když ho vypinkl, ale je těžké vydržet v postoji proti Vémolovi, který jde za takedowny celých pět kol,“ poznamenal Roušal.