Zatímco v Brně jako první brzy položili Vyškované, tentokrát šli hodně rychle do vedení »draci« pětkou svého kapitána Zbyňka Schütze. Pak půlhodinu mačkali domácí na jejich polovině, ale tlak k bodům nevedl. Naopak tři minuty před přestávkou nezpracoval před vlastním pětkovištěm dlouhý kop Vilém Zuzaník a domácí tlakem vytěžili vyrovnání. Pětku položil Jakub Doležel. Vedení pak odmítl dorostenec Matyáš Julínek, přestože kop po pětce byl takřka z ideální pozice.

Pohár ČSRU XV:

JIMI RC Vyškov – RC Dragon Brno 11:17

Poločas: 5:5. Pětky: 1:3. Body: M. Kovář 6 (2xTK), Doležel 5 (P) – Schütz 5 (P), Tichý 5 (P), Tieber 5 (P), Zuzaník 2 (KPP). Rozhodčí: Bednařík – Jíša, Vrážel. Bez ŽK. Diváků: 120.

Vyškov: Doležel, J. Kovář, Wognitsch, Monček, Trunečka, Juřínek, Soural, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Laidorf, Šenk, Pantůček, Mrazčinský, Pytela – Štefánek, Fialka, Hlobil, Voráč, Julínek, Kameník, Bandy, K. Školař. Trenéři: Martin Kovář, Petr Pořízek.

Dragon: Lelovský, Sedláček, Sedlák, Sklenský, Gryc, Šuranský, Chutkerashvili, Tichý, Merta, Schütz, Pochlopeň, Tieber, Zuzaník, Barták, Vacek – Selinger, Wronka, Svoboda, Opluštil, Hlaváč, Skaličan. Trenér: Ondřej Kutil, asistent: Migel Briggs.

Skupina B - tabulka:

1. Dragon 4 4 0 0 102:64 18

2. Praga 4 3 0 1 150:81 15

3. Petrovice 3 0 0 3 74:137 3

4. Vyškov 3 0 0 3 28:72 1

„Asi jsme zápas mohli rozhodnout dřív, nebo dokonce v první půlce. Šance na to byly. Kéž by to šlo tak, že já bych lusknul prsty a kluci by dali pětku. (úsměv) Ale je to nějaký proces, učení a trénink. Když jsem mužstvo přebíral, ty tři roky zpátky, tak jsme nebyli schopni dát ani jednu pětku nikomu. Bylo jedno proti komu jsme hráli. V současné situaci už si tvoříme šance, ale bohužel ještě nemáme tolik zkušeností, abychom dokázali využít každý náš silný okamžik,“ komentoval herní převahu svého týmu trenér Dragonu Ondřej Kutil.

Druhý poločas zahájili opět aktivněji hosté, ale body přibyly na domácí konto. Na 8:5 v 53. minutě střílel přesně z trestného kopu Martin Kovář. O pět minut později dostal Dragon podobnou příležitost, ale volil rozehrávku. Vyplatilo se. Následnou akci hosté dohráli pětkou zkušeného Mikuláše Tichého (8:10). Byla to pasáž, kdy se vedení rychle přelévalo z jedné na druhou stranu. O čtyři minuty nato se zase trefil z trestného kopu Martin Kovář (11:10), ale za další čtyři minuty už měli Brňané vedení zpět pětkou Jana Tiebera, kterou tentokrát Zuzaník potvrdil – 11:17. Přes enormní snahu domácích toto skóre zůstalo do závěrečného hvizdu rozhodčího a je pravda, že hosté už nějaký zvrat nepřipustili.

„Hrálo se ve větším tempu než v pátek, což nám moc nevyhovovalo a postupně nám docházely síly. Zase se ukázalo, že trénoval jenom velice úzký kádr. Kladem je to, že jsme mohli dát šanci »sáhnout si« na mužské ragby mladým klukům Matyáši Julínkovi a Kubovi Hlobilovi. Pro oba je to velice cenná zkušenost a oni sami si to moc pochvalovali. Celkově musím zopakovat to, co po pátku v Brně. Porážka mrzí, ale vědu z toho neděláme. Je to pohár a my se během podzimu musíme správně nachystat na extraligu,“ sdělil hrající trenér Martin Kovář.

Dragon se výhrou vrátil do čela tabulky skupiny B a účast v play-off o titul má prakticky jistou, Vyškovští si ji v nižší skupině stále mohou vybojovat.

„Určitě jsme na tom byli fyzicky mnohem líp než Vyškov. Projevilo, že Vyškov nemá možnost trénovat v takovém počtu a možná i tak kvalitně jako my. Navíc, když se hrálo v rozmezí jen tří dnů. Myslím si, že to na trávníku bylo vidět. Přesto musím zdůraznit, že nad Vyškovem se nevyhrává každý den, takže s výsledkem je naší straně maximální spokojenost. V tom herním obsahu samozřejmě byla spousta školáckých chyb, které ještě musíme odstranit,“ dodal k hodnocení zápasu šéftrenér Brňanů Kutil.

Do konce základní části zbývají dvě kola. Vyškov i Brno budou v sobotu hrát doma. Do Vyškova přijede Praga Praha (14.00), do Brna-Maloměřic RC Petrovice (15.00). Pátého října pojede JIMI do Petrovic a Dragon do Prahy na Pragu. V náhradním termínu 12. října pak Vyškov dohraje odložený domácí zápas s Petrovicemi. Prolínací část odstartuje ve druhé polovině října.