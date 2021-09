Před startem letošní ragbyové extraligy si jihomoravští zástupci Dragon Brno a Jimi Vyškov jako generálku zahráli derby. Na hřišti Dragonu vyzněla jednoznačně pro hosty (64:26). Los třetího kola v sobotu opět zavede oba rivaly do Cacovic, tentokrát už k bojům o body a domácí očekávají zcela jiný průběh.

Extraliga

3. kolo:

Dragon Brno – Jimi Vyškov

Sobota 18. září, 16.00 hodin, stadion v Brně-Cacovicích.

Tabulka:

1. Říčany 2 2 0 0 116:11 10

2. Vyškov 2 2 0 0 121:45 10

3. T. Smíchov 2 2 0 0 64:40 9

4. Praga 2 1 0 1 73:54 5

5. Sparta 2 1 0 1 57:47 5

6. Slavia 2 0 0 2 18:110 1

7. Dr. Brno 2 0 0 2 16:80 0

8. Přelouč 2 0 0 2 29:107 0

„Ta porážka byla opravdu vysoká, ale hodně bodů jsme jim sami věnovali. Navíc v sestavě bylo hodně mladých kluků a teď budeme kompletní. Jako týmy se navzájem samozřejmě velice dobře známe. Ukazuje se, že jejich největší síla je v útoku, zatímco v obraně nejsou tak silní, jako některé jiné týmy. Toho my můžeme využít,“ naznačil možnou taktiku jeden z nejzkušenějších hráčů Dragonu, levá tříčtvrtka Jan Tieber.

I Vyškov dal v přípravném zápase příležitost několik mladíkům, ale na rozdíl od domácích, nebude ani v „repríze“ derby kompletní. Dlouhodobě chybí reprezentant Pavel Pytela, po zraněních v zápase s Přeloučí zřejmě nebudou moci hrát Jakub Schmied a Ondřej Kovář. Studijní povinnosti nepustí na trávník Davida Brtníčka a otazník visí nad Lukášem Voráčem, který se zranil na tréninku. Naopak po nemoci by měl být v pořádku Petr Podaný.

„Po dobrém startu je u nás nálada samozřejmě výborná, ale mně ji trochu kazí, že v tuto chvíli nevím, kteří hráči budou v Brně k dispozici. Určitě nelze předpokládat, že mistrák bude mít podobný průběh, jako přátelák. To je úplně o něčem jiném. V přáteláku, když prohrávali, tak asi už neměli moc motivaci s výsledkem něco dělat. Vlastně o nic nešlo. Je tu sice otázka nakolik je ta vysoká porážka poznamenala, ale stejně čekám, že to pro nás bude mnohem náročnější. U nich se vždycky hraje špatně, třeba už jen vzhledem k tomu malému hřišti. Doma mají jen tři zápasy, takže určitě budou chtít uspět. A samozřejmě souhlasím, že i v ragby platí, že derby nemá favorita a bývá nevyzpytatelné,“ sdělil kouč Vyškovanů Pavel Pala.

V každém případě nejen výsledek vzájemného přípravného utkání, ale i vstup do soutěže jasně favorizuje hosty. Ti hráli dvakrát doma a oba zápasy vysoko vyhráli. S Pragou Praha 49:24 a s Přeloučí dokonce 72:21. Brňané mají opačnou bilanci. Doma podlehli 11:31 Mountfieldu Říčany a pak v Praze na Pragovce 5:49.

„Určitě máme na to být Vyškovu daleko nepříjemnějším soupeřem než v tom přáteláku. Můžeme hrát úplně uvolněně, protože nikdo nebude sestupovat. To sice moc nedává smysl, ale my samozřejmě chceme uhrát co nejvíc bodů,“ upozornil Tieber.

Letošní nejvyšší soutěž má totiž zkrácený program. Bude se hrát jen sedm kol systémem každý s každým. Odpadlo tedy play-off nejlepší čtveřice a o titulu rozhodne konečná tabulka.