„Původně jsem psala přihlášku do prvního týmu, který hraje nejvyšší anglickou soutěž. Musela jsem vyplňovat formulář, posílat videa a doporučení od trenérů. Bohužel áčko nakonec nevyšlo. Když jsem ale zjistila, že na moji pozici vzali reprezentantku, která trénuje na olympiádu, přestala jsem se divit,“ směje se pětadvacetiletá hráčka brněnského Dragonu.

Přestože trénovala s celkem nastupujícím ve druhé nejvyšší soutěži, kvalitu tréninků si pochvalovala. „V českých týmech je mnohem víc hráček, které s ragby teprve začínají. Tady jsou nezkušené maximálně čtyři z padesáti holek na tréninku. Víc se hraje, cvičení se jedou maximálně dvacet minut. Trenérky nejsou tolik direktivní. Spousta z nich jsou zároveň hráčky národního týmu, takže mě vedla reprezentantka,“ popisuje Zítková, která pravidelně nastupuje za českou reprezentaci.

Stáž v Anglii už jednou zažila, přesto byla znovu příjemně překvapená atmosférou, která v týmech na ostrovech panuje. „Pozitivní a podporující klima je tady samozřejmost. Každý trénink je precizně připravený, žádné prostoje,“ má jasno Zítková, která studuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Ukázkový je podle ní i přístup hráček. „Trénink rozhodně neberou jako hodinku na vyprdění, aby si po něm mohly dát pivo. Chtějí ze sebe dostat to nejlepší,“ říká.

A jak ji nové spoluhráčky přijaly? „První tréninky v novém prostředí nejsou nikdy extra příjemné, ale jsem svá a nemám problém najít si svoje lidi. Nejlepší způsob, jak prolomit ledy, je na prvním tréninku zaválet, což se mi povedlo. Dala jsem hodně bodů a pak už mě holky braly v pohodě,“ culí se.

O to víc ji mrzí, že přišla o měsíc tréninků a tím pádem i příležitost ukázat se koučům prvního týmu. „Šance posunout se do áčka je velká. Když se ale nehraje, je to problém,“ mrzí rodačku z Třebíče, která nastupuje na pozici útokové spojky.

A jak bude vzpomínat na lockdown v anglickém prostředí? „Změnu jsem pocítila jen skrz ragby. Školu jsem měla celou dobu prezenčně a na nákup jsem si taky zašla bez problémů. Jen odpadly tréninky a nemohla jsem se jít podívat do hospody na ragby,“ dodává s úsměvem.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ