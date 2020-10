Není stoprocentní, že se akce vůbec uskuteční, sportovní svět souží kvůli pandemii koronaviru nejistota. Jedenapadesátiletý brněnský motoristický bard Tomáš Ouředníček se svým automobilem Ford Ranger ovšem spřádá plány na osmou účast na legendární Rallye Dakar, která má odstartovat na začátku ledna v Saúdské Arábii.

Tomáš Ouředníček (na snímku vlevo) se zúčastnil nejslavnější rallye na světě už sedmkrát. | Foto: www.tomasourednicek.cz

Uskuteční se podle vás Dakar?

Podle mě je to spíš politické než hygienické rozhodnutí. Pořádající agentura se stará o dvě akce, Tour de France a právě Dakar. Tour je přitom daleko namáhavější na uskutečnění z hlediska hygieny a zvládlo se to. U Dakaru omezí diváky, ale to stejně v Saúdské Arábii tolik bolet nebude a uzavře se bivak s tím, že se tam dostanou jen otestování a ven nikdo. Neměl by to být problém. Země se teď otevřela a i královská rodina se údajně těší.