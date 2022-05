Před začátkem sezony jen málokdo tipoval Královopolanky na účast ve finálové sérii. „Určitě je překvapení, že jsme skončily na druhém místě. Před sezonou jsme měly cíl se probojovat do semifinále, trochu jsme toužily po medaili,“ přiznává Koulisiani.

Úvod sezony Královu Poli příliš nevyšel, volejbalistky prohrály první tři zápasy. „Začaly jsme kvůli tomu být i trochu nervózní,“ vzpomíná blokařka.

Poté se však Brňanky rozjely k velkolepé sezoně. „Chytly jsme super vlnu a začaly si opět věřit, že na to máme,“ říká Koulisiani.

Jejich tažení zastavil až ve čtyřzápasovém finále Prostějov. „Nejvíc rozhodlo, že nám odjela naše americká hráčka (univerzálka Jazz Sweetová – pozn. red.) z rodinných důvodů zpět do Ameriky a pak se nám zranila Simona Jelínková. Kvůli tomu nám trochu chyběla útočná síla a herní pohoda,“ rekapituluje.

Podle Koulisiani hrála ve finálové sérii roli i únava. „Odehrály jsme nádhernou, ale hodně vyčerpávající semifinálovou sérii s Olomoucí. Pro diváky to musel být krásný volejbal, ale pro nás to bylo hodně dlouhé, hned tři z pěti zápasů se rozhodovaly v tie-breaku,“ zmiňuje.

V kabině brněnského týmu však po prohraném finále přílišné zklamání nevládlo. „Jasně, že přemýšlíme nad tím, že jsme mohly být mistryně. Ale jsme maximálně šťastné, co se nám povedlo,“ zdůrazňuje Koulisiani.

Královo Pole dlouhodobě profituje z kvalitní práce s mládeží, hráčky se navíc dobře znají. „Nejsme technicky a silově jedno z nejlepších mužstev v extralize. Ale silnými nás dělá to, že se dlouho známe, hrajeme týmově, vždy se podporujeme. Občas ale jde na našich výkonech poznat, když někdo není psychicky v pohodě. Pak to totiž prožíváme všechny,“ shrnuje blokařka.

Tým je složený z mladých hráček, kapitánkou je jedenadvacetiletá Daniela Digrinová. Přehnanou nervozitou však hráčky netrpí. „Trochu jsem byla nervózní před čtvrtfinálovou sérií. Ale postupně jsem se začala uvolňovat a přijde mi vtipné, že před žádným finálovým zápasem už jsem nervozitu nepociťovala. Užívala jsem si každý balon. Už jsme věděly, že jsme ve finále a medaili máme jistou,“ přibližuje Koulisiani.

Nadějná volejbalistka měla závěr sezony o to náročnější, že byla jednou z hráček, které se připravovaly na maturitu. „Ani bych nevěřila, že může být něco takhle náročné. Hrály jsme v play-off zápasy každý třetí den, do toho cestování a finišování ve škole,“ upozorňuje.

Teď, když už má za sebou úspěšně play-off i první testy, hodnotí se jí všechno lépe. „V jeden den jsme například psaly slohovou část maturitní zkoušky a pak hned přejížděly do Olomouce, kde jsme měly zápas. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ lebedí si.

Přestože maturitu skládá mladá hráčka až tento rok, volejbalovou zkouškou dospělosti si prošla už loni, kdy dostala pozvánku do seniorské reprezentace. „Ze začátku to bylo hodně stresující, než jsem si na všechno zvykla. Ale je to nepopsatelný zážitek. Hodně mě tato zkušenost posunula volejbalově, ale především i po stránce psychické odolnosti, jak zvládat nové situace. Taky mě reprezentace nakopla do dalších měsíců, cítila jsem se tím oceněná za moji dosavadní práci,“ vypráví.

S reprezentací zažila čtyřměsíční cyklus, během kterého odehrála zápasy Evropské ligy a prestižní Final Four. Na loňské Mistrovství Evropy však pozvánku nedostala. „Nebyla jsem ani zklamaná, nabrala jsem nepopsatelné zkušenosti od nejlepších hráček. Spíš věřím, že to vyjde jindy,“ povídá.

Právě účinkování v reprezentaci považuje Koulisiani za jeden z vrcholů své dosavadní kariéry. „Dalším je pak tahle sezona, která byla neskutečná,“ hodnotí. Přestože se mladá blokařka snaží žít především současností, jeden velký volejbalový sen má. „Mým největším přáním by bylo si zahrát s reprezentací na olympiádě. Snít může každý, tak třeba se to splní,“ uzavírá.

