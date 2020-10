Tak se tam o víkendu zúčastnil pátého kola Českého poháru v disciplíně trap a skončil druhý za týmovým kolegou Janem Borkovcem. O týden dřív si v Brně první dvě místa prohodili. „Nemá smysl zkoušet závody v Itálii a kvůli tomu strávit třeba čtrnáct dní v karanténě,“ podotkl Lipták.

Vrchol v podobě olympiády se jim přesunul na příští rok, veškeré velké závody světová federace také přeložila. To hlavní tak pro nejlepší české střelce přišlo na mistrovství republiky a domácích Memoriálech Miloslava Bednaříka a Bronislava Bechyňského v Soběšicích. „Museli jsme je považovat za vrchol sezony, protože se bohužel nikam nedostaneme. Ani nikam nechci, nejdelší destinace pro mě byla Trnava, jinak to nemá význam. Samozřejmě je těžší najít motivaci, protože na menších závodech nehrozí žádný tlak, střílíme jen pro svůj pocit,“ uvedl David Kostelecký, který žije v Holasicích na Brněnsku.

Domácí šampionát v Hradci Králové vyšel lépe olympijskému šampionovi z Pekingu 2008 Kosteleckému, který skončil druhý za Pavlem Vaňkem. Lipták byl čtvrtý, ovšem poté ovládl prestižní Bednaříkův memoriál, v němž skončil čtvrtý Kostelecký. „Sebevědomí, které jsem na republice ztratil, jsem získal už o den dřív na tenise, kde jsem vyhrál 6:0, 6:3, 6:0, to mě fakt nakoplo,“ hlásil Lipták, ale soupeře neprozradil.

Na českých střelnicích se pravidelně potkávají nejen s reprezentačními kolegy, ale také s amatéry, kteří se účastní pro radost. „To je zvláštnost našeho sportu. V tenisu k Novaku Djokovičovi asi nikdo nemůže při tréninku na kurt, aby si zahráli debla. Ale vedle nás si na střelišti klidně stoupne někdo, kdo střílí poprvé. Nemáme nic uzavřené jen pro nás. Kolikrát přijdeme a musíme čekat,“ líčil s úsměvem Kostelecký.

Výsledky střelců

Mistrovství České republiky:

1. Vaněk, 2. Kostelecký,

3. Štěpán, 4. Lipták

Memoriál Miloslava Bednaříka v Soběšicích: 1. Lipták, 2. Borkovec, 3. Slamka, 4. Kostelecký

Grand Prix Brno Open: 1. Lipták, 2. Borkovec, 3. Štěpán, 4. Vaněk, 5. Kostelecký

To ovšem neplatí jenom v tréninku, ale také při závodech. „Stál vedle mě třeba člověk, který střílel jen polovinu terčů, v dobrém slova smyslu úplný amatér. Někdy se neumí na střelnici ani chovat, ale to je krása našeho sportu. Musíme se s tím umět vyrovnat, tím se chystáme na velké závody, kde občas někdo dělá naschvály. Buď máme sílu se s tím srovnat, nebo to zkazí závod,“ povída vítěz loňských Evropských her v běloruském Minsku Kostelecký.

Pokud si někdo chce zastřílet vedle českých reprezentantů, nemusí vlastnit ani zbrojní průkaz. „Stačí, když má na sportovišti garanta, jemuž je aspoň jedenadvacet let a má zbroják víc než tři roky. Střelba je na rozkvětu, za posledních pár let střílí čím dál víc lidí. I ti, kteří nejsou výkonnostně top. Nebojí se přijít mezi nás. Tím je nechci snižovat, aspoň je nás na závodě víc. Všichni jsme si rovni a rádi jim poradíme,“ pronesl úřadující evropský šampion Lipták.

Amatérští střelci mohou přivést následovníky současných reprezentantů. „Každý nějak začínal. Když mají rádi ten sport, můžou přivést své potomky a získáme novou generaci,“ podotkl Kostelecký.

Teď už oba dlouhodobě nejlepší čeští brokoví střelci v trapu závody neplánují. Sezona jim pravděpodobně začne na přelomu ledna a února. „Mluvilo se o podzimním soustředění na Kypru či v Kataru, ale nechci v listopadu odjet na pět dní střílet a potom čekat do ledna či února na závody, tomu chybí návaznost. Spíš si dám pauzu, abych si odpočinul a těšil se na příští rok. Můžeme se věnovat kondici. Pokud bude olympiáda na konci července, stačí nám střílet klidně až v březnu. Oba máme takové zkušenosti, že se do toho za tu dobu dostaneme,“ poznamenal pětačtyřicetiletý Kostelecký.

Jak vidí šanci, že se příští léto podívají na hry do Tokia, na které se oba kvalifikovali? „Vidím to padesát na padesát. Japonci se za každou cenu snaží, aby olympiáda byla. Už připouští, že bude třeba bez diváků, nebo jen s domácími fanoušky,“ sdělil Kostelecký.

Jeho reprezentační parťák je optimističtější. „Možná proto, že jsem trochu mladší. Asi tam nepustí nikoho bez negativního testu, ale vidím to sedmdesát na třicet procent, že olympiáda bude,“ odhadoval osmatřicetiletý Lipták.