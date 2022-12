Pro nás to bylo hlavně nečekané, protože evropský CEV Cup jsme dlouho nehrály. Myslím, že jen já a Denča Pavlíková jsme zažily už dřívější utkání v tomto poháru. Takže to, že většina z nás hrála evropskou soutěž poprvé a rovnou se nám podařilo dostat přes nejlepší tým Řecka, bereme jako skvělý úspěch.

V dalším kole narazíte na dalšího řeckého soupeře – Olympiakos Pireus. S trochou nadsázky lze říct, že když jste vyřadily řeckého lídra, tak proti druhému celku tabulky by vás možná měla čekat lehčí práce.

To teprve uvidíme. Myslíme si, že kvalitou by na tom Olympiakos mohl být i líp než PAOK. Ještě se ale musíme podívat na všechna videa a zjistit, jak je opravdu na tom. Nic lehkého ale neočekáváme.

Jak jste reagovaly na fandění řeckých fanoušků, kteří při domácím i venkovním utkání v Brně podporovali svůj tým značně specifickým stylem?

Musím říct, že jejich chování v Brně bylo snad ještě horší než v Řecku. Tam nebylo tolik diváků, ale zase tam pouštěli do reproduktorů různé zvuky pískání, takže ani to nebylo příjemné. Ale tady v Brně byli opravdu blízko palubovky a s tím, jak se chovali, jsme se trochu bály, co mohou udělat, bylo to nepříjemné. Viděly jsme, že se posupně do haly sjížděli policisté, kteří je hlídali. Ještě jsme nic takového asi nezažily.

Pomohly vám v tomhle velkém dvojutkání i nasbírané zkušenosti z minulých měsíců? Ať už z domácích soutěží nebo zrovna u vás i z letošního mistrovství světa.

Reprezentační zkušenosti už má většina z nás, ty pomohly asi nejvíc. Hlavně jsme se díky těmto dvěma zápasům opět vžily do konce loňské sezony, vrátily se nám pozitivní pocity a herní zkušenosti. Bylo to takové malé déjà vu.

Jak na účast na mistrovství světa vzpomínáte?

Na mistrovství světa se nejede každý rok, jede se tam možná jednou za život. Takže jsem hrozně ráda, že jsem tam mohla být a navíc jsem i dostala šanci si zahrát. Je to opravdu zážitek a obrovská zkušenost, snad v podobných reprezentačních zážitcích budu pokračovat.

Byla to pro vás velká motivace do dalšího zlepšování se, když jste mohla poměřit síly s absolutní světovou špičkou?

Určitě, hlavně ze začátku, když jsme se vrátily do Brna, tak jsme chtěly z nároďáku a mistrovství světa donést nějaké věci do Králova Pole, abychom je předaly mladším holkám, které zatím neměly možnost se tam dostat. Snažily jsme se to přenést, teď už se to ustálilo. Ale bylo to tam cítit.

Jak těžké bylo po návratu z reprezentace naskočit už do rozjeté sezony Králova Pole?

Bylo to těžší, než jsme si dopředu myslely. Když jsme ještě byly na mistrovství, tak jsme si říkaly, že to bude dobré, holky v klubu trénují, vypadá to dobře, tým máme dobrý. My jsme zase z reprezentace byly rozehrané, plánovaly jsme donést nějaké zkušenosti, vypadalo to dobře. Ale na začátku sezony na nás padl tlak, že se od nás něco očekává, a trošku nás to svazovalo.

I kvůli četným zraněním a nemocem jste v některých utkáních hledaly formu, teď to ale vypadá, že jste ji už nalezly.

Vypadá to tak. (usmívá se) Bohužel tedy pořád máme zraněnou naši velkou oporu Denču Pavlíkovou a vůbec nevíme, jestli ještě do letošní sezony zasáhne. Určitě nám bude hodně chybět, ale jinak už se z nějakých nemocí a zraněních dostáváme.

Čekají vás teď nabité týdny, základní část extraligy jde do svého finiše, v lednu odehrajete navíc i další utkání evropského a domácího poháru. Jak se těšíte?

Těšíme se, ale i trochu bojíme. (směje se) Bojíme se hlavně, že toho bude hodně. Zápasy jsou tam nahuštěné, ještě navíc spousta z nás studuje na vysoké škole, kde je přes celý leden zkouškové období. Takže máme před sebou zkoušky, zápasy ve všech typech soutěží. Ale bude to dobré.

Jak se dá vůbec stíhat kombinace volejbalu a studia na vysoké škole?

Těžko. (směje se) Ne, všechny to zatím nějak zvládáme, ale je potřeba hodně přemýšlet dopředu, zjišťovat všechny různé možnosti, jak by se to dalo skloubit a domlouvat se. Občas pak samozřejmě musíme v něčem ustoupit.

Je pak každá krátká pauza, jako teď byla ta vánoční, vítanou příležitostí trochu vypnout a zrelaxovat?

Určitě, všechny hráčky takovou kratší pauzu oceníme. Zase si ale myslím, že kdybychom měly nějakou delší přestávku, tak to nebude úplně ku prospěchu. Právě nějaké takové čtyři dny volna jsou úplně ideální, víc už asi ne.