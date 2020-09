Hlavní změny se odehrály na soupisce klubu, kam přibyli reprezentanti Šimon Puršl a Viktor Půlpán. Doplnili tak Radka Farského, do té doby jediného brněnského hráče, jenž se prokousal do národního týmu. „Šimon je jeden z nejlepších podkošových hráčů ligy. Měl by nám výrazně pomoct k postupu do A1 skupiny, abychom nemuseli hrát předkolo,“ vysvětlil trenér týmu Lubomír Růžička.

Hráči Basketu Brno tak mají ambice pohybovat se v první osmičce dvanáctičlenné tabulky. Loni zakončili základní část na poslední příčce.

Často skloňovaným jménem v souvislosti s Basketem Brno byl Patrik Auda. Ten nakonec v jeho dresu tuto sezonu nenastoupí a bude se plně věnovat zahraničnímu angažmá v Jokohamě. „V Japonsku mají povolené tři zahraniční hráče na tým. Pokud by Patrik začal hrát v naší lize, mohl by o místo v Jokohamě přijít. Vzhledem k tomu, jak je těžké se do japonské soutěže dostat, jeho rozhodnutí plně chápu,“ řekl kouč Růžička s tím, že Auda čeká na pokyn japonské ambasády k odletu.

Na zkušenou naproti tomu do Brna v pondělí přiletí americký křídelník Marcellus Garrick, o další posile ze zahraničí by mělo být jasno do neděle.

Kromě nových tváří v klubu půjde Basket Brno do nadcházející sezony také s vyšším rozpočtem, a to díky novým partnerům z Izraele. „Není tajemství, že jsme měli jeden z nejnižších rozpočtů v soutěži. Teď konečně můžeme začít klub rozvíjet tak, jak chceme,“ liboval si generální manažer Michal Jimramovský.

Ten doufá, že se liga dohraje bez komplikací kvůli pandemii koronaviru. „Všichni hráči se testovat nebudou a v případě nákazy půjdou do izolace pouze jednotlivci,“ přiblížil nařízení z asociace Jimramovský.

Jeho hlavní cíl je zaplnit halu ve Vodově ulice diváky. Momentální omezená kapacita je dva tisíce. Nové prostředí si hráči i trenér pochvalují. Dobře se tam v přípravě hrálo také Puršlovi. „Hala má kvalitní zázemí a těším se, až v ní v pátek odstartujeme sezonu,“ poznamenal.

Trenér Růžička si naopak chválí kontakt s diváky, který hala nabízí. „Když člověk vidí, že to diváky baví, ještě víc ho to vtáhne do hry,“ doplnil brněnský kouč.

ONDŘEJ MAREČEK