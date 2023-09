Složení týmu se sice mění, ale Základní škola Oskol z Kroměříže pořád vyhrává. Už devět let za sebou vládnou její vyslanci Republikovému finále Odznaku všestrannosti, což je soutěžní část Olympijského víceboje.

Na stadionu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem v Brně vyvrcholil už čtrnáctý ročník tohoto klání a Základní škola Oskol slavila podeváté. „Máme to tady rádi. Navíc naše škola se věnuje všestrannosti, nabízíme žákům co nejvíc sportovních disciplín a aktivit, takže tahle soutěž nám pasuje,“ uvedla učitelka kroměřížské školy Marta Bajerová.

V Republikovém finále se utkalo přes šest stovek mladých sportovců ze 189 škol. Soupeřili v deseti disciplínách, například ve skoku do dálky, skoku přes švihadlo, shybech nebo v hodu kriketovým míčkem. „Mám ráda atletiku, dálku, švihadlo, zaskáču si i doma,“ popsala Mariana Župková, která soutěžila za Oskol a vyhrála v Brně už minulý rok. Na výkonnostní úrovni dělá gymnastiku a volejbal. „Chtěla bych to někam dotáhnout, uvidím, co mi půjde líp,“ řekla Župková.

Učitelé v kroměřížské základní škole sklízí úspěchy se svými žáky nejspíš i z toho důvodu, že je ke sportu vedou patřičným příkladem. „Dokážeme děti motivovat, protože nepřijdeme domů a nelehneme si na gauč. Všichni tělocvikáři ze školy aktivně sportujeme, děti nás potkávají při běhu, na bruslích, na kole nebo v bazénu, takže jdeme příkladem,“ popsala Bajerová.

Domácí Brno reprezentovaly na finálovém klání Základní škola Arménská a Základní škola Milénova. „Vedeme děti ke sportu a tato akce je úplně luxusní. V Brně je velká konkurence škol, sport je tady na kvalitní úrovni a učitelé se snaží,“ sdělila Jana Kapounková, učitelka Základní školy Milénova.

Pro ty, kdo se zajímají o sport, jde samozřejmě o známé jméno. Pod dívčím příjmením Vejrková reprezentovala Československo ve sportovní gymnastice, zúčastnila se letních olympijských her v jihokorejském Soulu v roce 1988. Gymnastika ovšem nepatří k nejoblíbenějším disciplínám při výuce tělesné výchovy. „Děláme jen základní gymnastiku a obratnost, když děti spadnou na kole nebo lyžích, aby se nezranily, takže kotouly dopředu, dozadu, cvičení na hrazdě, občas nějaký přemet. Nemůžu říct, že by je to moc bavilo, ale základní obratnost zvládají,“ usmála se Kapounková.

Za dobu co učí, může porovnat, jak se mění pohybová zdatnost dětí. „Myslím si, že šikovné děti zůstávají pořád, hodně záleží na rodině, pokud je vedou rodiče k pohybu, pak jsou výkony u těch lepších stále srovnatelné. Horší je to u dětí, které doma nemají takové předpoklady, jejich výkonnost a aktivita jdou hodně dolů,“ potvrdila Kapounková.

Její žáci si účast v Odznaku všestrannosti užívají. „Jsem tady podruhé a výkony jsou podle mě lepší než loni. Užívám si, že jsem tady s kámošema, hecujeme se, každý chce překonat toho druhého a mít nejlepší výkon,“ pronesl Štěpán Láník ze Základní školy Milénova a také prozradil, jaké disciplíny ho baví. „Mám rád šedesátku, skok do dálky i hod medicinbalem,“ doplnil.