Během tří basketbalových sezon strávených v Brně se vypracoval mezi hlavní klubové lídry, od nového ročníku už ale křídelník Richard Bálint bude své skvělé střelecké dovednosti ukazovat ve druhé španělské lize. Dvacetiletý hráč opouští Basket, ve svém novém angažmá brzy podepíše smlouvu. „Druhá španělská liga má dobrou úroveň, je to trošku přiblížení tamní nejvyšší soutěži. Chci si zkusit něco jiného v zahraničí,“ líčí Bálint.

Český reprezentant Richard Bálint (v bílém) odchází z brněnského Basketu do španělské druhé ligy. | Foto: Basket Brno

Talentovaný basketbalista se aktuálně připravuje s českou seniorskou reprezentací, se kterou od pátku do neděle odehraje přípravný turnaj v Brně. Po zápasech národního týmu se s jižní Moravou rozloučí. „Myslím si, že mě čeká lepší soutěž než česká liga. Na druhou španělskou ligu se dívá i víc lidí ze zahraničí, posun je to určitě,“ hodnotí.

Českou nejvyšší soutěž Bálint opouští s bilancí 134 odehraných utkání, do všech nastoupil v brněnském dresu a nasbíral v nich 1284 bodů. „Odchod Bálinta je pro nás velkou ztrátou, v poslední sezoně patřil k lídrům našeho týmu. Některé jeho výkony přesahovaly naši ligu, proto nám bylo jasné, že udržet takového hráče bude velmi těžké. Navíc Richardovým dlouhodobým cílem bylo zkusit si zahraniční soutěž,“ podotýká brněnský kouč Martin Vaněk.

Český reprezentant přišel do Brna před třemi roky z Prostějova, nejprve nastupoval spíše za juniorský výběr, postupně si vypracoval pevné místo v A týmu. Hlavní předností Bálinta je jeho přesná střelba, v dubnu Opavě nasázel pětadvacet bodů, což je jeho osobní rekord. „O variantě jeho odchodu jsme dopředu věděli. Myslím si, že je to i pro Basket dobrá vizitka práce s mladými hráči. Chtěl bych Ríšovi poděkovat za vše, co pro Brno odvedl, a přejeme mu, ať se mu ve Španělsku daří,“ doplnil Vaněk.

