Královopolské volejbalistky si vůbec poprvé zahrají Ligu mistrů.Zdroj: VK KP Brno

KP V LIZE MISTRŮ. O víkendu Královopolanky odstartují novou sezonu a hned v příštím týdnu je čeká velký vrchol. Vůbec poprvé totiž na jižní Moravu zavítá volejbalová Liga mistrů, Královo Pole začne svou pouť v kvalifikační skupině. „Pro náš klub je premiérová účast v Lize mistrů velkou ctí, jsme opravdu moc rádi, že se v Brně uskuteční tak prestižní turnaj,“ těšilo klubového prezidenta Richarda Wiesnera.

Předkolo se bude hrát skupinovým způsobem, KP se tak od úterý 10. do čtvrtka 12. října utká postupně s izraelským týmem Hapoel Kfar Saba, španělským klubem CV Gran Canaria a rumunským celkem CS Volei Alba Blaj. „Chceme být důstojným soupeřem všech týmů, které do Brna přijedou. Jejich soupisky se sice plní zvučnými jmény, před domácím publikem ale uděláme maximum pro to, abychom favorizovaná družstva co nejvíc potrápili,“ slíbil královopolský kouč Erik Nezhoda.