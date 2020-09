O čem vedoucí trenér brněnské Dukly v souvislosti s letošním ročníkem Tour de France také mluvil?

O ROGLIČOVI. Po patnácté etapě vede Primož Roglič ze stáje Jumbo-Visma o čtyřicet sekund před krajanem Tadejem Pogačarem z SAE Team Emirates, třetí Kolumbijec Rigoberto Urán z EF Pro Cycling ztrácí minutu a 34 sekund. „Uvidíme, co udělá den volna, ale Roglič má teď nejlepší tým. Hrozí ještě Pogačar, který ale k sobě nemá tým. Je to Rogličův největší soupeř a bude útočit, předpokládám však, že se na čele už nic nezmění. Čekají nás sice tři těžké etapy, ale i kdyby ztrácel Roglič třeba minutu, je schopen ji vyeliminovat v časovce, která bude do kopce. Pogačar je v porovnání s ním v časovce o třídu horší,“ líčil Buchta.

O OBHÁJCI. Kolumbijský obhájce prvenství Egan Bernal nezvládl sedmnáctikilometrový výšlap do cíle nedělní etapy na Grand Colombieru. Lídr Ineosu ztratil na vítězného Pogačara sedm minut a dvacet sekund, propadl se až na třinácté místo celkové klasifikace. „Bernal se zlomil už dva dny před volnem. Ineos letos nemá dobrý tým. Vždycky jel na dva lídry, ale tentokrát má jednoho, Chrise Froomea s Geraintem Thomasem nechal doma. Bernal je den ode dne horší a nemyslím, že se to zázračně změní, má velkou ztrátu,“ sdělil Buchta, který jako silničář objel například etapové závody okolo Maroka, Brazílie nebo Řecka, kde byl druhý v bodovací soutěži.

O SAGANOVI. V cíli jedenácté etapy Tour se slovenský fenomén Peter Sagan snažil procpat kolem bariéry a přitom levým ramenem vrazil do Belgičana Wouta van Aerta, Byl za to diskvalifikován a přišel o všechny body z této etapy.

V souboji o zelený dres pro nejlépe bodujícího jezdce tak před posledním týdnem ztrácí závodník stáje Bora-hansgrohe pětačtyřicet bodů na Ira Sama Bennetta z týmu Deceuninck–Quick-Step. „Jsem nadšený a potěšený, jak Peter Sagan bojuje o zelený trikot. Dle mého názoru po spravedlivé diskvalifikaci se stále rve jako hrom. Je milé pozorovat, jak je tahle megahvězda schopná den po dni a po pár bodech stahovat náskok. Počítal jsem, že Sagan bude mít jiné soupeře. Sam Bennett mě překvapil. Nenapadlo mě, že pojede v zeleném tak suverénně,“ uznale pokyvoval Buchta.

O PŘEKVAPENÍ. Nejdelší dvanáctá etapa letošní Tour de France měřila 218 kilometrů a vítězství v ní vybojoval teprve dvaadvacetiletý Marc Hirschi. Po individuálním úniku ukončil osmileté švýcarské čekání na etapové vítězství. Člen stáje Sunweb zároveň oslavil první vítězství mezi profesionály. „Hodně mě zaujal. Pokoušel se o prvenství už pár etap předtím a nakonec se mu to povedlo. Dojel víc než čtyřicet sekund před skupinou silných závodníků. To mi zaimponovalo,“ ocenil vedoucí kouč brněnské Dukly.

O ČESKÝCH JEZDCÍCH. Dva zástupci české cyklistiky se nacházejí v pelotonu letošní Tour de France. Jan Hirt ze stáje CCC přečkal den volna na 77. příčce se ztrátou 2:42:31 hodin, Romanu Kreuzigerovi z NTT patří 102. pozice s mankem 3:21:28 na lídra závodu. „Mají své úkoly, pracují pro tým, ale dle mého názoru nemají formu, jakou chtěli. Do půlky etap pomáhají lídrům a pak dojedou v klidu do cíle, aby byli dál k ruce. Oba nejspíš chtěli, aby to bylo lepší,“ dodal Buchta.