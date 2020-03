Trénink šel v posledních hodinách stranou Ondra řešil jiné záležitosti. Rozdal několik rozhovorů (včetně toho pro Deník), ve kterých se opakovalo stejné téma: odložení olympiády. „V této velmi složité situaci je to nejrozumnější rozhodnutí. Jsem rád, že se k tomu konečně Mezinárodní olympijský výbor odhodlal,“ řekl.

Přitom kdysi dávno by podobnou zprávu zřejmě pustil tzv. jedním uchem dovnitř a druhým ven. Sportovní svátek pod pěti kruhy jej tolik nezajímal.

Jenže pak se lezení dostalo mezi olympijské sporty.

A debut (i s Ondrou) měl přijít právě letos, v Tokiu. „Pro mě osobně je to trochu změna plánu,“ uznal český reprezentant.



Loni na podzim zvládl zrádnou kvalifikaci. Od té doby už všechno podřizoval olympiádě. Najednou je to jinak: po pandemii koronaviru musí myslet na nový termín. „Ještě před pár týdny by mě taková varianta děsila, ale už jsem se s tím rychle srovnal,“ dodal.

Jen ne léto



Kdyby mohl Ondra říct svůj názor, tak by do Tokia vyrazil kdykoli, jen ne v létě. „Slyšel jsem, že se to řeší. Jaro by bylo pro lezce, a i pro ostatní sportovce, dobrou zprávou. Unikli bychom parnému létu a zvedlo by to kvalitu závodu,“ dodal.



Ondra ví ještě o jednom (osobním) problému. Funkcionáři totiž pro olympijskou soutěž v lezení vymysleli kombinaci více disciplín. A část na rychlost není to, co by respektovaný Čech vyhledával. „Je to moje nejslabší stránka,“ upozornil s tím, že se těšil, jak po Tokiu tuhle disciplínu opustí.



To může, ale až za rok. Naštěstí si poradil. „Už jsem našel správný způsob, jak zkombinovat trénink na všechny tři disciplíny dohromady,“ vysvětlil.

Teď bude čekat, co se stane v dalších týdnech a měsících, zda vůbec bude pokračovat Světový pohár. „Dál trénuji. Snad se tahle vypjatá situace brzy uklidní,“ zmínil.



Ačkoli má na rozdíl od atletů nebo plavců dost slušné podmínky k přípravě, jen doma by nerad trénoval. „Nebylo by moc rozumné, abych ten rok strávil jen na umělé stěně. Bylo by dobré, a to i pro psychickou pohodu, kdybych se mohl podívat do terénu. Psychika bude možná na olympiádě nejvíc rozhodovat,“ dodal.



Jak vidno Ondra myslí vysoko. Jako pětinásobný světový šampion a držitel řady ocenění nemůže jinak.