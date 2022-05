Ve Svitavách, kde před loňským návratem do Brna hrál přes čtyři roky, mu bronz dvakrát těsně proklouzl mezi prsty, když východočeský celek série o třetí místo prohrál. Nyní si cenný kov po letech znovu pověsil na krk. „Možná to nejdůležitější, o co jde, je, že lidi tady v Brně zase začali chodit na basket. Věřím, že pokud se tým znovu vhodně doplní, tak to tak bude pokračovat. Třetí místo bylo maximum, na co letošní kádr měl,“ přesvědčoval Marko.

Basket Brno v posledních letech jen stoupal. V roce 2019 si zahrál předkolo play-off, o dvě léta později skončil čtvrtý a letos už se dostal na stupně vítězů. Další osud klubu nyní bude ležet i na Markových bedrech. „Pro mě jsou nejzásadnější dvě věci. Aby klub byl ekonomicky zdravý, hospodařil efektivně a aby se k tomu přidala i sportovní kvalita na palubovce. Pak je to samozřejmě dohled nad provozními a marketingovými aktivitami,“ podotkl Marko.

Na pozici generálního manažera si ho vytipoval brněnský trenér Lubomír Růžička, jenž Marka koučoval při angažmá ve Svitavách. S nabídkou přišel už před Markovým loňským příchodem do Basketu. „První telefon, který jsem s ním měl, se týkal toho, aby šel do Brna jako generální manažer. Proto ještě začal studovat, aby si doplnil vzdělání. Na tu pozici jsem si ho připravoval. Původně se mu nechtělo, ale přemluvil jsem ho. Jde o krásný happyend našeho divokého přátelství, protože trénovat Romana je náročné. Jde o divočáka, který má tu východní mentalitu,“ glosoval Růžička.

Markovo začlenění do klubu v roli generálního manažera bere za další krok k větší profesionalitě brněnského celku. „Tento mezičlánek nám chyběl. Roman si prošel naší strukturou jako hráč a teď na to může navázat jako manažer,“ dodal Růžička.