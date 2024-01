Už od listopadového posledního závodu minulé sezony věděl, že pokud sežene potřebné peníze, bude ve formuli 2 pokračovat. Otázku financí nakonec Roman Staněk vyřešil a mohl si pořádně užít pondělní večer, kdy v Brně oznámil, že nadále bude hájit barvy stáje Trident. Na jih Moravy českého automobilového závodníka doprovodil i manažer italského týmu Giacomo Ricci. „Nemůžu se dočkat, až budu při prvním závodě v Bahrajnu reprezentovat na trati Českou republiku,“ předeslal devatenáctiletý pilot.

Roman Staněk pokračuje ve formuli 2, nadále bude členem itaslké stáje Trident. | Foto: © Dutch Photo Agency

Jak se těšíte na pokračování ve formuli 2?

Strašně moc. I když jsem věděl o svém pokračování už od minulého roku, kdy jsem podepisoval smlouvu, tak jsem to stále nemohl oznámit. Nebylo totiž jisté, jestli seženeme potřebné finance. Podařilo se to a je to pro mě jedinečná příležitost.

Jak složité bylo sehnat potřebné finance?

Tím, že jsem z České republiky, tak to není vůbec snadné. Mám obrovské štěstí, že se mi na příští sezonu povedlo sehnat partnery, ale kdyby mě nefinancovaly firmy mého otce, tak ve formuli 2 nikdy nesedím. V tom mám obrovské štěstí.

Nováčkovská sezona ve formuli 2 pro vás v mnohém nebyla jednoduchá, věříte, že nadcházející ročník bude lepší?

Určitě, protože se vše změnilo. V platnost totiž vešla nová pravidla, takže budeme mít úplně odlišné auto, mám i nového inženýra. Kdybych nevěřil, že tým Trident dokáže ve formuli 2 vyhrávat, tak tam nezůstávám.

Vaším snem je dostat se do formule 1, doufáte, že by se v blízké době mohla naskytnout příležitost?

Vidím to tak, že cesta do formule 1 je složitá, drahá a politická. Abych se tam dostal, tak potřebuju body na superlicenci, takže plán je být letos konzistentní ve formuli 2 a dojíždět na pódiích, abych se na konci roku podíval na tabulku a byl mezi třemi nejlepšími. Tím by se mi otevřela brána do formule 1, protože bych měl licenci na to jet jakýkoliv volný trénink a být třeba testovacím jezdcem nebo přímo pilotem se smlouvou v nějakém týmu.

V čem je podle vás ta politická stránka formule 1?

Různé politické věci jsou tam naprosto zásadní. A to ve všech kategoriích – od formule 1 po formuli 3. Politika a peníze vládnou motorsportu i celému světu. Přesto věřím, že i kluk ze Zašové se může dostat mezi ty zbohatlíky a politiky a ukázat světu, kdo patří do formule 1.

Omezuje vás, že nemáte podporu žádné juniorské akademie, které spadají pod týmy formule 1?

Je to trošku na prd. Podobný případ byl třeba Felipe Drugovich, který vyhrál šampionát formule 2, tak jsem čekal, do jakého týmu se dostane, a nakonec si vlastně všechny stáje nechaly své dosavadní piloty. Když si vezmu třeba Haas, tak potvrdili pokračování Magnussena a Hülkenberga. Jsou to skvělí závodníci, klobouk dolů, ale už jsou ve formuli 1 deset patnáct let. Můžou se měnit auta nebo různá pravidla, ale spíš bych to oživil tím, že bych dal šanci rychlým nováčkům z formule 2. Pak by ta show byla lepší.

Viděl už jste svůj nový monopost?

Viděl jsem ho naživo poprvé v neděli, už je i nalakovaný v týmových barvách. Musím říct, že je neskutečně dlouhý, je to vlastně skoro taková loď.

Nový monopost Romana Staňka na nadcházející sezonu.Zdroj: archiv Romana Staňka

Měl jste už možnost projet se s ním alespoň na simulátoru?

Na simulátoru jsme to zkoušeli těsně před tím, než jsem přiletěl do Česka. Na rovince jsem moc rozdíl nepoznal, ale v zatáčkách je opravdu cítit, že auto má daleko větší přítlak. Některé zatáčky, kde dřív bylo třeba ubírat, se nyní dají projet téměř pod plným plynem. Pořadatelé chtějí docílit toho, aby se závodilo víc kolo na kolo, a vypadá to, že se jim to povedlo.

Závody formule 2 se konají po celém světě, jak se vypořádáváte s časovými posuny?

Třeba v Austrálii je časový posun dvanáct hodin, bylo těžké se s tím sžít. První tři dny jsem spal tak dvě hodiny denně, pak jsme navíc jeli na loď, kde jsme chytali ryby a dostal jsem tam mořskou horečku. Šest hodin v kuse jsem zvracel. Je prostě vždy důležité přiletět do dějiště dřív a spánek postupně posouvat, ať si tělo zvykne.

V minulé sezoně bylo vaším nejlepším výsledkem páté místo ze sprintu na rakouském Red Bull Ringu, je to vaše oblíbená trať?

Celkově jsme tam měli dobrý týmový výsledek, protože kolega Clement Novalak tam dojel na pódiu. Pak ale bohužel byl diskvalifikovaný, protože měl špatný tlak v pneumatikách. Po jeho diskvalifikaci jsem se posunul na páté místo. Jak je trať v horách, tak se tam rychle mění počasí, ale je to jedna z mých oblíbených tratí. Zajet tam páté místo před početnou skupinou českých fanoušků bylo super.

Máte ve formuli 1 oblíbeného jezdce, jehož styl se třeba i v něčem snažíte napodobovat?

Určitě je to Max Verstappen. Kromě něj i Fernando Alonso, který je tedy téměř stejně starý jako můj otec. (smích) Na jeho věk ale podává neskutečné výkony, a když dostane do rukou správně nastavené auto, tak vždy dokáže zajet dobře. Strašně se mi líbí jeho jezdecký styl.

Nová helma Romana Staňka na nadcházející sezonu.Zdroj: archiv Romana Staňka

Představil už jste i svoji helmu, se kterou se vydáte do nové sezony, proč jste si vybral tento vzhled?

Jde o to, že helma je svou vizáží jednoduchá. Reprezentuje české barvy, na boku je velké písmeno S jako Staněk. Zároveň je to ale vlastně i číslo 5, které je moje oblíbené. Když jsem začínal jezdit v motokárách, tak to bylo moje první číslo. Je to helma, která v nadcházející sezoně bude mířit vysoko. (úsměv)

Závodníci do některých závodů nastupují i se speciálními helmami, plánujete něco podobného pro příští ročník?

Mám s firmou Bell smlouvu na dvě helmy ročně. Poslední roky jsem měl vždy dvě stejné helmy, ale tentokrát jsem si zatím nechal nastříkat jen jednu. Druhou si nechávám schovanou buď na Monako nebo na Monzu, ke které se přikláním víc. Tam bych si mohl nechat namalovat velkou pizzu, špagety, jezero, u kterého bydlím, své psy a logo Tridentu, který sídlí třicet minut od okruhu v Monze.