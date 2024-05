Amatérští mistři světa i Evropy, budoucí hvězdy smíšeného bojového umění MMA, jimž je předpovídána zářná budoucnost. Přehlídku mladého talentu doplní první květnový pátek v brněnské Bobyhall nová hvězda organizace Oktagon MMA Radek Roušal, který bude aktér hlavního zápasu večera pod speciálními pravidly v postoji. S takovým menu se vrací tradiční organizace bojových sportů s rozsáhlou historií Fusion Fight League s turnajem číslo 27. V něm nabídne to nejlepší z mladých bojovníků domácí scény.

Radek Roušal (vpravo) při veřejném vážení v brněnské Olympii. | Foto: Fusion Fight League

Turnaje organizace Fusion Fight League mají na domácí scéně velkou tradici. Začátky svých hvězdných kariér zde zažili třeba bojovníci Oktagonu Vladimír Lengál, Andrej Kalašnik nebo Matěj Peňáz. Pod hlavičkou této organizace se v minulosti představil i nejúspěšnější český boxer Vasil Ducár nebo v současnosti nejlepší bojovník MMA Jiří Procházka, který aktuálně zápasí ve slavné UFC. „Chceme na trhu dál plnit úlohu líhně talentů. Jsme si jisti, že domácí scéna bojových sportů nabízí mnoho velmi talentovaných sportovců, kterým ve Fusionu chceme dát co nejvíc prostoru pro nabrání cenných zkušeností a následný rozlet do předních evropských a světových organizací,“ říká Martin Karaivanov, majitel a promotér organizace.

Turnaj Fusion 27 bude přehlídkou největšího tuzemského talentu. Představí se mladí bojovníci na začátku svých kariér, z nichž většina má ambice brzy se ucházet o své místo na evropské scéně, třeba pod hlavičkou tuzemské jedničky Oktagon MMA. Do svého prvního zápasu mezi profesionály nastoupí dvacetiletý Tagir Machmudov, nejúspěšnější český bojovník mezi amatéry. Jako juniorský reprezentant vybojoval zlatou medaili z mistrovství Evropy a následně přidal druhou z mistrovství světa, obě v nejprestižnější organizaci IMMAF.

Zbrojovka musí platit za rasismus fanoušků. Teď jí ale čeká tabulkový soused

Machmudov platí za jednu z největších nadějí domácí scény MMA. „Dali jsme dohromady skutečně přehlídku toho nejlepšího, co české MMA nabízí, co se týče mladého talentu. Uvidíme hned několik jmen, které se už během pár let budou moci směle zařadit k takovým velikánům, jakými jsou Jiří Procházka, David Kozma nebo Karlos Vémola. Všichni sní o Oktagonu nebo UFC a s tím, jak makají a jak se jim daří, je květnový turnaj možná jednou z posledních příležitostí, kdy je můžeme vidět najednou a takto zblízka, jak to Bobyhall nabízí,“ uvádí Karaivanov, který je zároveň trenérem Jiřího Procházky.

Skupinu vycházejících hvězd doplní v hlavním zápase turnaje jejich o něco zkušenější kolega. Brněnský Radek Roušal, který teprve nedávno přestoupil z postojových disciplín do MMA a brzy se stal jednou z českých hvězd organizace Oktagon si z MMA odskočí zpět do duelu v postoji. Proti němu stojí Wojciech Konopiński z Polska.

Divákům v Brně se představí Václav Štěpán, amatérský mistr republiky, svěřenec šampiona Oktagonu Patrika Kincla. Ten mezi amatéry z patnácti duelů čtrnáctkrát zvítězil a svůj profesionální debut si připsal koncem loňského roku, když na turnaji Heroes Gate slavil výhru už po minutě souboje. „Teď bych si rád vyzkoušel nové věci a pořádně si osahal malé rukavice, lokty a kolena, je pravda, že to jsem minule úplně nestihl. Cíl je ale vždy stejný, dominovat a vyhrát za každou cenu,“ řekl Štěpán.

Platí ze jeden z největších talentů českého MMA s velkou budoucností. „Díky všem, kteří si to myslí, vážím si toho, ale vůbec si tohle nepřipouštím. Jsem teprve na začátku své cesty a tuhle pozici si budu muset teprve svými výkony a činy vybudovat,“ prohlásil Štěpán.

Ve výčtu talentovaných bojovníků nechybí ani Václav Žemla, republikový mistr v MMA a šestinásobný domácí šampion v judu, který si, podobně jako Štěpán, připsal úspěšný profesionální debut na prosincovém Heroes Gate.

Tahákem pro domácí publikum pak bude další mladík, brněnský Šimon Bruknar, čtyřnásobný mistr republiky. Další z bojovníků, který se mezi profesionály dostal teprve nedávno. Zvítězil v září na turnaji Fusion 25 a druhou výhru přidal v prosinci pod hlavičkou RFA. „Pro mě je čest být na kartě organizace, pod níž historicky zápasil třeba Jirka Procházka. Navíc brněnské Bobycentrum je naprostá výhra. Mám to zhruba kilometr od bytu, takže si na zápas asi dojdu pěšky,“ smál se Bruknar.

Čeká velkou podporu publika. „Vzhledem k tomu, že jsem brněnská náplava původem z Vysočiny, která je od Brna též docela kousek, tak dojde podpořit i solidní partička známých a kamarádů a dokonce i rodina, která obecně moji vášeň k MMA zas tak nesdílí. Takže na to se brutálně těším a jsem za to vděčný. Navíc jsou po Brně nějaké materiály jako plakáty a billboardy, a tak mi lidi posílají fotky plakátů a ptají se, jestli jsem to fakt já. To mě vždycky zahřeje u srdíčka, že se to vyvíjí i mediálně,“ povídal Bruknar.

VIDEO: Už i v Brně. Profi fanoušek Hughes roztleskal arénu, pak potkal Švancaru

Turnaje Fusion pravidelně kombinují zápasy MMA s postojovými disciplínami jako K-1 a muay thai. Uprostřed brněnské Bobyhall bude stát osmihranná klec, a tak i z toho důvodu vznikla speciální pravidla Fusion rules, která vedle šesti zápasů pod pravidly MMA přinesou i pět speciálních duelů v malých MMA rukavicích. „Jde v podstatě o thajský box v malých rukavicích v kleci, což turnaji dodá na atraktivitě,“ doplňuje Karaivanov.

Pod těmito pravidly se představí například extratřída mezi postojáři Vladimír Malina nebo ostřílený gladiátor Josef Talafous v souboji s oblíbencem domácího publika Janem Juříčkem.

Vstupenky jsou k dispozici na webu fusionfl.cz, turnaj vysílá živě O2 TV Sport.