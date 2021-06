V osmifinále zkusí Krejčíková uspět proti Američance Sloane Stephensové, která vyřadila už dvě české tenistky a nepovolila jim ani set. Ve druhém kole zdolala Karolínu Plíškovou (7:5, 6:1) a v sobotu si poradila i s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6:3 a 7:5.

Postupem do osmifinále pětadvacetiletá Krejčíková vyrovnala svůj výsledek z loňského roku, což je zároveň na grandslamu i její maximum ve dvouhře. "Jsem mimořádně šťastná. Ani tomu nemůžu věřit. Dařilo se mi hrát svůj tenis, můj plán fungoval a byl to můj dosud nejlepší zápas. Jsem nadšená, že tady jsem a můžu hrát," řekla Krejčíková na kurtu.

Sebevědomým překypující česká tenistka opět předvedla výbornou hru od základní čáry z forhendu i bekhendu. Hrála dlouhé míče, které prokládala chytře i volnějšími kratšími údery. Otvírala si tak dvorec a mohla výměny ukončovat vítěznými míči.

Tenisový turnaj French Open

v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo: Schwartzman (10-Arg.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo: Stephensová (USA) - Muchová (18-ČR) 6:3, 7:5.

Zápas začala vedením 2:0, pak sice favorizovaná Svitolinová otočila na 3:2, ale Krejčíková šla znovu do brejku na 4:3. V maratonské osmé hře dlouhé 25 minut Češka odvrátila čtyři brejkboly a podání si udržela. "Všechno bylo důležité. Zvláště proti Elině, protože je to bojovnice a každý bod se počítá. Ta hra byla důležitá, protože jsem vedla 5:3 a pak získala set," řekla Krejčíková, která od té doby na kurtu vládla. Do konce utkání už ztratila jenom dvě hry.

V utkání Muchové se Stephensovou rozhodla úvodní set ztráta podání české tenistky ve čtvrté hře. Přesněji hrající finalistka turnaje z roku 2018 vedla na úvod druhého setu 2:0, ale Muchová začala hrát aktivněji, otočila na 3:2 a držela naději na obrat.

Zdálo se, že Stephensová fyzicky odpadá, ale dokázala držet míče ve výměnách, hrála přeliftované údery a Muchová střídala skvělé míče s lehkými chybami. Ztrátu servisu na 3:4 vzápětí smazala, ale po čtyřech nepřesnostech přišla o podání na 5:6 a Američanka zápas už nepustila.

Pro letošní semifinalistku Australian Open Muchovou byla účast v třetím kole vylepšeným maximem na Roland Garros. Mezi Melbourne a Paříží hrála kvůli zranění jen dva turnaje.